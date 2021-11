»Diktator«, »kost«, »landsforrædder«, »latterlige gås« og »so«.

Det er bare nogle af de ord, der bliver fyret afsted mod Mette Frederiksen, efter restaurantejer Søren Riis, der havde haft Mette Frederiksen til mortensaften i sin restaurant, delte et billede fra besøget på Facebook.

Søren Riis ejer Skyttehuset i Vejle, og han sagde ja, da han blev kontaktet af Mette Frederiksens folk, der spurgte, om hun måtte komme forbi til andesteg.

Det var en hyggelig aften, fortæller Søren Riis, hvor Mette Frederiksen var ydmyg og venlig overfor både gæster og personale. Inden hun forlod restauranten, fik en tjener foreviget besøget med en selfie med statsministeren.

Dagen efter var sangerinden Lis Sørensen på besøg, og denne gang var det Søren Riis, der fik taget et billede med den kendte gæst.

Restaurantejeren dokumenterede de to gode dage i et Facebook-opslag, som blev delt videre til en Facebook-gruppe med godt 42 tusind medlemmer - og så væltede det ind med skældsord mod Mette Frederiksen, fortæller en chokeret Søren Riis.

Søren Riis lagde også sit billede med Lis Sørensen op i samme opslag. Foto: Privat. Vis mere Søren Riis lagde også sit billede med Lis Sørensen op i samme opslag. Foto: Privat.

»Jeg er i chok over, at voksne mennesker sidder hjemme bag skærmene og skriver det, de gør. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« lyder det fra Søren Riis, som med sin restaurant har lagt lokaler til flere politiske arrangementer men aldrig har oplevet, at det har taget en sådan drejning.

»Den sidste landsbytosse er åbenbart ikke født endnu.«

Det er blandt andet et billede af Mette Frederiksen med et påmalet overskæg og teksten »hun er stadig klam« samt ytringer som »gæstede diktatoren virkelig Vejle?« og »hvem helvede er kosten til venstre?«, der fylder kommentarfeltet i opslaget.

»Og folk bliver uvenner med hinanden derinde. Det fyger med uvkemsord,« siger Søren Riis, som ikke mener, ytringsfrihed er en undskyldning.

»Vi har ytringsfrihed, ikke ytringstvang. Selvom man mener noget om hinanden, behøver man jo ikke sætte sig til tasterne og kalde hinanden noget,« fortæller Søren Riis.

»Jeg stemmer ikke på Mette Frederiksen, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at hun skal behandles på den måde. Jeg kan godt skille tingene ad.«

Restaurantejeren overvejer, om han skal slette billedet, men synes »landsbytosserne vinder over demokratiet,« hvis han fjerner det.

»Men jeg er næsten uden ord over de ting, der bliver skrevet.«