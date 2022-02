Som planen lyder nu, skal man på Odeon afholde Den Russiske Ballets udgave af Svanesøen den 5. marts.

Den plan ønsker By- og Kulturrådmand Søren Windell dog at ændre på. Han mener, det sender et helt forkert signal, hvis forestillingen finder sted efter Rusland har invaderet Ukraine.

»Man kan jo ikke på den ene side stå og sende varme tanker og al vores støtte til vores venskabsby Kiev, og så samtidig have en forestilling fra Den Nationale Russiske Ballet,« siger rådmanden.

Han frygter, at en sådan forestilling også kan blive en del af krigspropagandaen.

Nej til russisk ballet i Odense!

Vi kan som by ikke på den ene side sende varme tanker og officiel hilsner til vores venskabsby Kiev, og på den anden side lægge hus til at Den Russiske National Ballet kommer og danser Svanesøen i Odeon.#dkpol #StandWithUkriane — Søren Windell (@sorenwindell) February 26, 2022

»Vi risikerer, at der kommer en forkert fortælling om, hvem vi støtter. Jeg mener, at der skal sendes et helt klart signal. Vi støtter Ukraine. Derfor skal den her forestilling ikke afholdes.«

Ligeledes siger Søren Windell også, at det er vigtigt at understrege, at almindelige russere ikke skal tages til indtægt for det, der foregår i blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev.

»Jeg ønsker ikke en udskamning af almindelige russiske borgere. Almindelige russere, der eksempelvis bor her i landet, skal ikke stå på mål for Putins beslutninger, men Den Russiske Ballet er jo også et meget stærkt symbol på Rusland, og derfor kan vi ikke have, de optræder,« siger Søren Windell.

Han kalder en eventuel optræden en blåstempling af den krigen.

B.T. har tidligere talt med Ole Michael Rasmussen, der natten til lørdag gik i gang med et arbejde for netop at få stoppet den planlagte forestilling på Odeon. Han bor til dagligt fem kilometer uden for den estlandske hovedstad Tallinn.

Der både føles og er krigen meget tættere på, og man frygter russerne. Derfor har han i løbet af natten både skrevet på Odeons Facebook-side, ligesom han har kontaktet byrådsmedlemmer for at forhindre, at en opsætning af Svanesøen fra Den Russiske Ballet bliver en realitet i Odense.

»Jeg mener, man i Europa har været alt for langsom til at sige fra overfor Rusland, og det gælder alle områder,« udtaler han til B.T.

B.T. har forsøgt at kontakte Peter Sindberg, der står bag turneen med Den Russiske Ballet, men det er ikke lykkedes at få en kommentar. Til gengæld svarer den presseansvarlige hos Odeon på kritikken her.