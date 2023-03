Lyt til artiklen

Medarbejderne på Bangsbo Plejecenter fik først at vide, at de besparelser, de så ind i, ikke ville betyde fyringer.

De er nemlig i forvejen så presset, at de i et åbent brev tirsdag rettede en voldsom kritik mod egen arbejdsplads.

Men på trods af det, blev det onsdag meldt ud, at der nu skal fyres fem fastansatte på plejecenteret, der ligger i Frederikshavn Kommune.

»Vi kommer til at blive så presset, at folk kommer til at gå hjem med stressygemeldinger, fordi de ikke kan holde til mere.«

Det fortæller medarbejdernes tillidsrepræsentant Rietta Linhus til B.T. fredag.

»Vi fik at vide højt oppefra, at vi skulle spare. Først blev det meldt ud, at der ville ikke komme fyringer blandt de faste – men at der ville blive skåret ned på afløsere,« siger Rietta Linhus og fortsætter:

»Nu bliver noget andet så meldt ud. Og der er ikke kommet nogen forklaring på hvorfor. I praksis kommer det til at betyde, at i et af husene, hvor vi før har været seks dagvagter, kommer vi nu til at gå tre.«

Tillidsrepræsentanten fortæller, at udover at ramme personalet, der i forvejen er presset helt i bund, så kommer de fem fyringer også til at ramme plejecenterets beboere.

»Der bliver endnu mindre tid til beboerne. Der kommer til at være ting, vi ikke længere kan prioritere – der kommer til at ske et stort omsorgssvigt.«

»Vi kommer heller ikke længere til at kunne stå til ansvar for patientsikkerheden.«

Er det noget, I har fortalt ledelsen?

»Ja. Vi skal have et stormøde med centerchefen Jytte på torsdag. Vi har tænkt os at spørge hende, hvem der tager ansvar for patientsikkerheden nu. Det er jeg spændt på at høre hendes svar på.«

B.T. har ringet til centerchef for Sundhed og Pleje i Frederikshavn Kommune, Jytte Egetoft Thøgersen, og forholdt hende kritikken fra Bangsbos tillidsrepræsentant.

Centerchefen ville ikke udtale sig og henviste videre til kommunens pressemedarbejder, der henviste tilbage til centerchefen.

B.T. ville gerne have stillet følgende spørgsmål:

Kunne man have fundet besparelsen på andre områder end ved de fastansatte?

Ifølge de ansatte, er de i forvejen presset i bund. Hvordan kan det retfærdiggøres at skære yderligere i antal ansatte?

Hvordan sikrer I, at de ansatte ikke går psykisk ned?

Det kommer til at gå ud over beboerne, lyder det fra tillidsrepræsentanten, der siger, man ikke vil kunne undgå, at der sker omsorgssvigt. Hvordan vil I sikre beboernes ve og vel samt patientsikkerheden?

.