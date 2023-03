Lyt til artiklen

En række medarbejdere på Bangsbo Plejecenter vil ikke finde sig i mere. Store sparerunder og færre ansatte betyder, at de ikke længere kan leve op til et kvalificeret serviceniveau.

Og det har nu udviklet sig i sådan en grad, at medarbejderne ikke længere kan forsvare at være ansat på stedet.

Det oplyser medarbejderne selv i et debatindlæg, som lokalmediet kanalfrederikshavn har bragt.

»Den arbejdsglæde, som vi normalt har, er forsvundet og erstattet med personale, der er gået hjem med frustrationer, og nogle ender endda med en sygemelding,« lyder det blandt andet i debatindlægget, som fortsætter:

»Vi er meget bekymret for betydningen af patientsikkerheden, og de konsekvenser af fejl, der kan ske, når man har travlt og er for lidt personale.«

Bangsbo Plejecenter ligger i Frederikshavn, hvor man har ti demensboliger og 20 plejeboliger.

Ifølge medarbejderne er de på vej ind i en tid, hvor kommunen skal spare op mod 2,7 millioner kroner på området. Det vækker medarbejdernes bekymring, da man allerede dækker for hinanden i tilfælde af ferie og sygdom, hvorfor arbejdsbyrden bliver større, skriver de.

»Vi har demente borgere, som er ekstra plejekrævende, da de kan være udafreagerende, udsætter personalet for både fysisk og psykisk vold, og ofte forsøger de at forlade stedet. Hvem skal så tage ansvar, når økonomien skriger fyring, og der i forvejen er pres på plejesektoren?« spørger medarbejderne om.

En fremskrivning fra november 2022, udført af Forsikrings- og pensionsbranchen (F&P), anslår, at der i 2030 vil være 135.000 flere ældre over 80 år end i dag.

»Vi ser allerede i dag et massivt pres på kapaciteten i ældreplejen, og presset bliver kun større i de kommende år. Alene inden for plejesektoren bliver der brug for 32.000 flere ansatte, hvis de plejekrævende ældre i 2030 skal have samme hjælp som i dag og på samme måde,« siger administrerende direktør Kent Damsgaard.

Netop derfor undrer medarbejderne på Bangsbo Plejecenter sig over prioriteringen.

B.T. har forsøgt at få et interview med de ansvarlige ledere hos plejecentret samt Pleje og Omsorg i Frederikshavn Kommune. Det har ikke kunnet lade sig gøre.

I stedet bliver der henvist til presseafdelingen i Frederikshavn Kommune, hvor presseansvarlig Rikke Weinreich Sørensen kan udtale sig generelt om sagen:

»Som kommune kigger vi på det her som en administrativ sag. Det betyder, at ledere og medarbejdere skal tale sammen om, hvad de ser i deres dagligdag, og der er er indkaldt til MED-møder (MED-udvalg skal sikre medarbejdernes mulighed for medbestemmelse på deres arbejdsplads, red.).«

Man kan forestille sig, at medarbejdere har forsøgt at snakke med ledelsen – og ikke skrevet et debatindlæg for åbent skue som det første. Kan du sige mere præcist, hvor slem situationen er? De skriver jo direkte, at det ikke er forsvarligt at være ansat dér.

»Det kan jeg ikke svare på. Som på enhver arbejdsplads taler vi sammen, og vi ser nu, om man kan finde løsninger.«