Koncerter med Scarlet Pleasure, Artigeardit og Saveus på Skråen i Aalborg bliver alle ramt af de nye coronarestriktioner. Men aflyses højest sandsynligt ikke.

På onsdagens pressemøde meddelte statsminister Mette Frederiksen, at der fra fredag vil være et forbud mod at afholde koncerter med mere end 50 stående gæster.

Derfor må Skråen i Aalborg sadle om. Inden for de kommende ti dage skulle både Scarlet Pleasure, Artigeardit og Saveus havde spillet udsolgte koncerter for 650 stående publikummer på spillestedet i stueetagen i Nordkraft.

»I morgen (torsdag, red.) formiddag kontakter vi bandsene og forsøger at overtale dem til i stedet at lave siddekoncerter,« siger Jørgen Nissen, der er leder for Skråen.

Spillestedet er i den heldige situation, at de uden de store problemer kan flytte alle tre koncerter til en anden sal, hvis de tre bands vel og mærke vil.

»Flytter vi dem op i Royal Stage, kan vi lave 650 siddepladser til hver af de tre koncerter,« forklarer han.

Dermed bliver der altså tale om præcis det samme antal gæster.

Jørgen Nissen fortæller, at de fleste bands efterhånden er indstillet på at ændre koncertsetups, når coronarestriktioner kræver det.

Ønsker nogen af de tre bands mod forventning ikke at ændre deres setup, er alternativet at finde en ny dato.

Skårens leder synes ikke overraskende, at restriktionerne er irriterende, men han understreger, at det er klart bedre end at være lukket helt ned.

Og så glæder han sig midt i de nye restriktioner over særligt én ting.

»Jeg er glad for, at der ikke er de samme afstandskrav som tidligere. Og så er det dejligt, at folk ikke skal blive på deres plads, men for eksempel stadig godt må gå op i baren.«

Måske kan de nye restriktioner faktisk ligefrem have en positiv effekt for koncertstedet.

Jørgen Nissen fortæller nemlig, at en del gæster henover de seneste knap to måneder gradvist var begyndt at blive mere nervøse for at gå til koncert.

»Siden slutningen af oktober er der 10-15 procent af publikum, der er blevet væk. Med de nye restriktioner kan man håbe, at nogle af disse vil være mere trygge ved at dukke op.«