I et nyt værk fjerner kunstner Jens Galschiøt en elfenbensfigur af den korsfæstede Jesus fra et ældgammelt krucifiks, og erstatter det med en gravid teenager.

Det gør han for at »teste grænserne« for den kommende koranlov, siger Galschiøt, der har sendt en video af værket ud til tusindvis af læsere i sit nyhedsbrev.

Krucifikser er specifikt nævnt i regeringens lovforslag om 'utilbørlig' behandling af hellige genstande, men Justitsministeriet vil ikke svare på, om det nye værk vil blive ulovligt fremover.

Hos Nye Borgerlige frygter udenrigsordfører Kim Edberg Andersen, at det vil blive konsekvensen:

»Lige netop krucifikset er jo blevet nævnt talrige gange af regeringen som noget, der netop har væsentlig religiøs betydning, så selvfølgelig er det da en bekymring,« siger Kim Edberg Andersen.

Mere ladeport end nålestik

Han mener sammen med flere oppositionspolitikere, at regeringen bør kunne svare klart ja til, at værket fremover vil være lovligt – og ellers lave loven om.

De henviser til, at både politi, advokater og senest Foreningen af Offentlige Anklagere kritiserer forslaget for at være for uklart.

»Det er uvist, om Galschiøts nye værk vil være ulovligt. Simpelthen,« udtaler næstformand Casper Nørgaard Petersen blandt andet til B.T.

»Det viser jo bare, at det såkaldte nålestik, som regeringen kalder det, åbner for en ladeport af forskellige fortolkninger, som ikke engang Justitsministeriet selv kan svare klart på,« siger retsordfører Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, der opfordrer regeringen til at smide lovforslaget »i skraldespanden«.

Hun bakkes op af Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne:

»Det her viser, hvor uklar regeringens lovforslag er. At det netop ikke er lavet med sylespids præcision,« lyder det fra Susie Jessen.

Her er Jesus-figuren, som Jens Galschiøt i et nyt værk under titlen 'I Guds navn' fjerner fra et krucifiks. Foto: Foto: Kasper Rising Vis mere Her er Jesus-figuren, som Jens Galschiøt i et nyt værk under titlen 'I Guds navn' fjerner fra et krucifiks. Foto: Foto: Kasper Rising

'Absurd og kompliceret'

Oven i de kritiske høringssvar har 335 danske kunstnere og samfundsdebattører skrevet under på en fælles protest mod loven, som de kalder »et øksehug i ytringsfriheden«.

Én af dem er SF-politiker Carl Valentin, der har en klar holdning til Galschiøts værk:

»Kunsten skal være fri, og om Galschiøts behandling af det katolske krucifiks vil blive betragtet som amoralsk eller utilbørligt af nogle, er i min optik komplet irrelevant for hans ret til at lave det,« lyder det fra SF'eren, der tilføjer:

»At man er i tvivl om, hvorvidt han bryder loven her, viser blot, hvor absurd, kompliceret og potentielt meget vidtgående, denne lovgivning er.«

Flere radikale er imod lovforslaget, herunder Stinus Lindgreen (nederst), der vil stemme imod. Ordfører Christian Friis Bach vil stemme for, men understreger, at de lige nu lytter meget til det utilfredse bagland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Flere radikale er imod lovforslaget, herunder Stinus Lindgreen (nederst), der vil stemme imod. Ordfører Christian Friis Bach vil stemme for, men understreger, at de lige nu lytter meget til det utilfredse bagland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Radikale tror på frihed for Galschiøt

Hos Radikale Venstre tror udenrigsordfører Christian Friis Bach dog på, at Galschiøts værk fortsat vil være lovligt efter regeringens lovforslag.

Hvad står der i lovforslaget? Regeringens lovforslag vil gøre det ulovligt at behandle genstande med »væsentlig religiøst betydning« utilbørligt. Der står i forslaget, at det udover afbrænding og tilsøgning også vil gælde, hvis »genstanden ødelægges«, ved for eksempel at rive, klippe, eller andet i genstanden. Det gælder ikke beklædningsgenstande som tørklæder, men vil kun omfatte genstande, der i sig selv har en religiøs betydning for trossamfundet. Her nævnes specifiks krucifikset i katolicismen som et eksempel. Om kunst står der: »Bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed.«

»Min vurdering er, at han ikke vil blive dømt for det,« siger Friis Bach, og oplister flere årsager:

»Galchiøt rejser en debat af generel interesse. Han gør det ikke på en måde, vil jeg mene, som er unødigt vulgært og stødende. Og han gør det som led i en kunstnerisk installation, og vil derfor få en stærkere beskyttelse af sin ytringsfrihed,« lyder forklaringen.

Christian Friis Bach peger derudover på, at lovforslaget skal skrives ind i de bestemmelser, der handler om Danmarks sikkerhed.

»Og Galschiøt udsætter ikke riget for nogen form for usikkerhed med det her,« mener Christian Friis Bach.

Jens Galschiøt har flere gange tidligere udstillet en korsfæstet gravid teenager, herunder i Nairobi, hvor det skabte stor debat. I sit nye værk går han videre og bruger et originalt krucifiks til at skabe værket, for dermed at teste grænserne for den kommende lov. Foto: Antony Njuguna/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Galschiøt har flere gange tidligere udstillet en korsfæstet gravid teenager, herunder i Nairobi, hvor det skabte stor debat. I sit nye værk går han videre og bruger et originalt krucifiks til at skabe værket, for dermed at teste grænserne for den kommende lov. Foto: Antony Njuguna/Ritzau Scanpix

Han har ellers personligt oplevet, hvordan Galchiøts kunst skabte forargelse i Kenya med én af sine tidligere skulpturer af teenageren på korset.

»Her var han faktisk lige ved at blive angrebet,« husker den tidligere radikale minister.

»Så det er ikke, fordi hans kunst ikke rejser stærke følelser og debat. Men det er stadig min vurdering, at han entydigt ikke vil blive retsforfulgt for det her,« siger eks-ministeren og tilføjer:

»Og hvis det ikke er entydigt, så bør det være entydigt.«

Debatten om koranloven har skabt massiv intern debat i Radikale Venstre, senest på landsmødet i weekenden, hvor flere partifæller er imod loven. Christian Friis Bach understreger, at han tager ønsket om vidtstrakt kunstnerisk frihed med til forhandlingerne og lytter til baglandet, men at det fortsat er intentionen af stemme for forslaget.