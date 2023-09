I et spritnyt værk fjerner kunstner Jens Galschiøt en Jesus-figur i hvid elfenben fra et ældgammelt krucifiks og erstatter den med en gravid teenager.

Han gør det for at »teste grænserne« for den kommende koranlov. B.T. var med, da han optog tilblivelsen.

»Om det vil være ulovligt eller ej, det er der ingen, der ved. Nu er jeg i hvert fald gået til grænsen, og så må justitsministeren finde ud af, om det er ulovligt,« siger Jens Galschiøt fra sit værksted i Odense.

Kritikken vælter i disse uger ind over regeringens nye koranlov, der vil forbyde 'utilbørlig behandling' af hellige genstande.

Senest har 335 danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører skrevet under på en fælles protest mod loven, som de kalder »et øksehug i ytringsfriheden«.

For hvor går grænsen? Både politi og anklagere er i tvivl om, hvornår de skal gribe ind, og ifølge Foreningen af Offentlige Anklagere (FOAN) er Galschiøts nye værk et godt eksempel på, hvorfor der mangler mere klarhed.

Her siger næstformand Casper Nørgaard Petersen:

»Det er uvist, om Galschiøts nye værk vil være ulovligt. Simpelthen.«

'Det vil være fuldstændig grotesk'

I værket fjerner Jens Galschiøt først de små nagler fra Jesus-figurens hænder med en tang og gemmer dem omhyggeligt i små poser.

Han fjerner derefter den korsfæstede Jesus fra krucifikset, som ifølge Galschiøt er fra omkring 1850 og meget kostbart.

»Vanvittigt flot,« kalder han det oprindelige krucifiks undervejs i processen, og siger »så kan man diskutere, om det er helligbrøde.«

Krucifikset er beklædt med rødt stof. Da han har fjernet Jesus-figuren, placerer han i stedet en gravid teenager i bronze på krucifikset, hvis hænder og fødder han banker fast med en hammer som ved en korsfæstelse.

Han fjerner også et hvidt elfenbensbånd med inskriptionen 'I.N.R.I'. fra krucifikset.

Det er en forkortelse fra latin, som på dansk betyder »Jesus fra Nazaret jødernes konge«. Det skulle være den indskrift, som den romerske Pontius Pilatus, der dømte Jesus, satte på korset. En inskription, som fremgår af mange krucifikser.

Jens Galschiøt erstatter så det hvide bånd med en ny tekst med navnet på sit eget værk, 'I Guds navn', som han sætter fast med en lille nål.

Hans kollega filmer tilblivelsen, og han planlægger at sende videoen ud til følgerne af sit nyhedsbrev.

Alt sammen som en kommentar til den katolske kirkes præventionspolitik, som ifølge ham er skyld i utallige teenagegraviditeter.

Han gør det ikke selv for at forhåne nogen, siger han, men han tror, at nogen vil finde det forhånende.

»Jeg kan godt forstå, at nogen kan blive sure over det,« siger kunstneren, der alligevel mener, at »det vil være fuldstændig grotesk«, hvis værket og dets tilblivelse fremover vil være omfattet af loven.

»Jeg synes faktisk, det fungerer helt vildt godt,« siger en tilfreds Jens Galschiøt efter tilblivelsen.

Politiformand: Et eksempel på, at loven er for uklar

Jens Galschiøts frygt for, om hans kunst bliver ulovlig, kommer ikke ud af det blå.

Regeringen har selv slået fast, at kunst vil blive ramt af den nye koranlov. Og justitsminister Peter Hummelgaard har nævnt helt konkrete kunstværker fra den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan som eksempler på noget, der skal være ulovligt i fremtiden.

Men grænserne er for uklare, mener blandt andet Politiforbundet, der i et høringssvar opfordrer Justitsministeriet til at indsnævre, hvad der præcis menes med 'utilbørlig' behandling, og hellige genstande.

Hvad står der i lovforslaget? Regeringens lovforslag vil gøre det ulovligt at behandle genstande med »væsentlig religiøst betydning« utilbørligt. Der står i forslaget, at det udover afbrænding og tilsøgning også vil gælde, hvis »genstanden ødelægges«, ved for eksempel at rive, klippe, eller andet i genstanden. Det gælder ikke beklædningsgenstande som tørklæder, men vil kun omfatte genstande, der i sig selv har en religiøs betydning for trossamfundet. Her nævnes specifiks krucifikset i katolicismen som et eksempel. Om kunst står der: »Bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed.«

Og ifølge Politiforbundets formand, Heino Kegel, udstiller Galschiøts nye værk netop, at der er brug for klarere rammer:

»Det her er godt et eksempel på, hvorfor der skal være mere klarhed,« siger Heino Kegel, der ikke vil svare på, om hans medlemmer i det konkrete eksempel vil stoppe Jens Galschiøt eller ej efter den nye lov.

Også Foreningen af Offentlige Anklagere er kritiske i deres høringssvar, hvor de frygter, at loven kan medføre grundlovsbrud og en ny Tibet-sag.

Til B.T. uddyber foreningens næstformand, hvorfor et værk som Galschiøts giver anledning til tvivl:

»Krucifikset er jo specifikt nævnt i lovforslaget, så vi ved, at det ifølge lovgiver har væsentligt betydning. Katolicismen er også et velkendt trossamfund. Men er det utilbørligt? Og hvem skal vi kalde ind som eksperter på det? En katolsk præst? Eller det rådgivende udvalg for trossamfund? Det her er et godt eksempel på, hvorfor det skal klargøres yderligere,« lyder det fra Casper Nørgaard Petersen.

Uhellige kors og hellige krucifikser?

Jens Galschiøt har flere gange tidligere udstillet en gravid teenager på et kors, som han selv har fremstillet.

Det må han også med den nye lov, fordi et kors som udgangspunkt ikke er omfattet af loven, lyder svaret fra Justitsministeriet.

Men hvad så, hvis man fjerner en Jesus-figur fra et krucifiks og erstatter det med en gravid teenager? Er det en utilbørlig behandling af en hellig genstand?

Det har B.T. flere omgange forsøgt at få svar på fra Justitsministeriet, der har undladt at svare på netop det.

Selv siger Galschiøt, at han, selv hvis det bliver ulovligt, godt kunne finde på at lave det igen.

»Ja, det kunne jeg fint finde på. Jeg arbejder med mennesker, der sidder i fængsel for deres kunst. Så hvis jeg synes, det er vigtigt, så vil jeg gøre det.«

Hvorfor ikke bare lade være med at lave noget, som nogen kan opfatte som utilbørligt ved en hellig genstand?

»Det lyder mærkeligt, men jeg er faktisk en meget grundig person. Når jeg udstiller i Brasilien eller Hong Kong, så undersøger jeg landets lovgivning, og ved nogenlunde, hvad vej det går. Det bliver jeg nødt til. Og derfor er jeg også interesseret i, hvor grænsen går for den danske lovgivning,« siger Jens Galschiøt.

Men hvis kunstnere helt friholdes, kan andre så ikke bare brænde Koranen og kalde det kunst?

»Jo, og det er det store problem. Jeg går ikke ind for koranafbrændinger. Men man skal ikke skylle barnet ud med barnevandet,« siger Jens Galschiøt og uddyber:

»Jeg er hverken politiker eller lovgiver. Hvordan man skal gøre det, ved jeg ikke. Men jeg mener, man skal prøve at friholde kunstnerne.«

Justitsministeriet har i forbindelse med høringssvarene fra både Politiforbundet og Foreningen af Offentlige Anklagere svaret, at det i sidste ende vil være op til domstolene at vurdere de sager, der måtte blive rejst.

Ministeriet har også svaret, at regeringen netop har sendt forslaget i høring for at kunne tage stilling til høringssvarene, og at ministeren »lytter til de input, som Politiforbundet og andre måtte have.«

B.T. forsøgte endnu engang onsdag at få svar fra Justitsministeriet på, om Galschiøts nye værk vil være ulovligt ud fra lovforslaget.

Men selvom ministeriet altså tidligere har svaret på lovligheden af Galschiøts tidligere værk, har ministeriet nu ikke yderligere at tilføje i forbindelse med det nye værk, hvor krucifikset indgår.