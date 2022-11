Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mundvigen vender i øjeblikket nedad i køkkenet på Vesterbo Plejecenter i Søndersø.

Det bør den i hvert fald ifølge deres nyeste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Ved en fejl kom personalet nemlig til at servere frikadeller, der muligvis bestod af grisekød med salmonella i.

Det skriver TV 2 FYN, der har talt med områdeleder Susanne Holm Rasmussen:

»Vi lægger os fladt ned. Det er en beklagelig fejl, der er sket. Det må ikke ske sådan noget,« siger hun til mediet.

Fejlen skete ved, at køkkenpersonalet på plejehjemmet efter sigende ikke var blevet informeret om, at det hakkede grisekød var blevet trukket tilbage efter fund af salmonella i kødet.

Vesterbo Plejecenter havde ellers modtaget en mail, hvori de blev informeret om fundet af salmonella. Det bekræfter de i kontrolrapporten.

Heri lyder det, at 'den køkkenansvarlige oplyste, at hun ikke har modtaget beskeden om tilbagetrækning af det hakkede svinekød, og at det nævnte hakket svinekød var optøet, produceret og stegt til frikadeller til middag.'

Den køkkenansvarlige oplyste under tilsynet, at der ikke var mere tilbage af det ovennævnte kød, og at der ikke er nogen, der har haft symptomer efterfølgende efter at have spist det.

Plejehjemmet er blevet 40.000 kroner fattigere og en sur smiley rigere.