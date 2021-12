Den private virksomhed Pracito skal nu hjælpe med at øge tempoet for vaccinationen mod covid-19.

Region Midtjylland har lavet en aftale med virksomheden om 3.000 stik om dagen.

Practio åbner for vaccination fredag den 10. december.

Her skal de vaccinere borgere over 12 år i Region Midtjylland. Vaccinationen vil foregå i Aarhus Syd, Sletvej 30, Tranbjerg J.

Her vil man have åbent de fleste dage fra klokken 07:00-22:00.

Practio vil tilbyde vaccination med eller uden tidsbestilling.

Region Midtjylland oplyser i en pressemeddelelse, at man arbejder på at udvide aftalen til at gælde flere steder i regionen.

I Region Midtjylland er der lige nu i alt 190 ud af 357 lægeklinikker, der tilbyder vaccination mod covid-19 i egen klinik.