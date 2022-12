Lyt til artiklen

24. december er en af de dage i december, hvor der bliver brugt mest strøm.

Men der er store forskelle på, hvor meget strømforbruget stiger og falder i de enkelte kommuner ifølge tal Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik er Fanø Kommune den kommune, hvor strømforbruget stiger mest, hvis man sammenligner den 24. december med en gennemsnitlig dag i december. Det skriver TV 2 Syd.

Strømforbruget stiger med hele 41,5 procent den 24. december 2021 i Fanø Kommune.

»Fanø er suverænt den kommune i landet, hvor der bliver brugt mest el den 24. december i forhold til en gennemsnitlig decemberdag. Der er en klar tendens til, at mange jyske kommuner og sommerhuskommuner ligger pænt over gennemsnittet juleaftensdag, hvorimod København og visse omegnskommuner ligger i bund,« siger fuldmægtig hos Danmarks Statistik, Thomas Eisler.

Men fælles for alle kommuner 24. december er, at det er mellem klokken 16.00 og 17.00, at strømforbruget tager det største spring.

I Fanø Kommune er stigningen på 61,7 procent i dette tidsrum.

Tallene stammer fra elmålerdata fra Energinet.