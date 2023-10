Et normalt fredeligt boligkvarter i den sydnorske by Kristiansand er ramt af forfærdelse.

Onsdag blev en mor og hendes otte-årige datter fundet dræbt i et hus.

Torsdag blev 46-årige Alwan Ahmed Alawneh internationalt efterlyst for drabene på sin ekskone og deres datter. Det norske medie VG har talt med parrets imam, Fawzi Kaeid, som viede dem ti år tidligere.

Han fortæller nu, at kvinden i juli kontaktede ham med ønske om at blive skilt efter islamisk tradition.

»Hun sagde: 'Jeg orker ikke mere, jeg kan ikke leve med denne mand mere',« fortæller han.

Skilsmissen blev officiel den 5. august, da hendes mand accepterede anmodningen.

Imamen har ikke information om, hvorfor den dræbte kvinde ønskede at blive skilt fra sin mand.

Som parrets imam mæglede han mellem de to parter. Men det foregik over telefon, da kvinden nægtede at mødes med 46-årige Alwan Ahmed Alawneh, som er politiets hovedmistænkte i dobbeltdrabet.

Anmeldelsen kom klokken 13.21 onsdag, og politi, ambulancer og retsmedicinere rykkede talstærkt ud til stedet.

Anderledes havde manden det i forhold til sin kone, fortæller imamen.

Han var angiveligt parat til at gøre hvad som helst for ikke at miste hende.

Parret var ikke officielt gift efter norsk lov, men i stedet islamisk gift.

Norsk politi leder fortsat efter den 46-årige, som er forsvundet. Det er uvist, hvorvidt han kan have forladt landet. Alwan Ahmed Alawneh er hovedmistænkt, men politiet udelukker ikke, at andre kan stå bag.

De to afdøde blev sidst set i live tirsdag aften. Derfor formoder politiet, at de er blevet dræbt et sted mellem tirsdag aften og onsdag eftermiddag.