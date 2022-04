Det har aldrig været nemmere at få fat i en drone.

For få hundrede kroner kan du gå ned i nærmeste butik og købe den moderne flyveteknologi.

Men tænker man sig ikke om, mens man bruger den, kan det få enorme konsekvenser. Specielt i lufthavne, hvor civilpersoner har tendens til at flyve ind over luftrummet og sætte flysikkerheden på spil.

Og det har fået Flyvestation Aalborg og Nordjyllands Politi til at gå sammen om at lave en kampagnevideo, hvor de fortæller om situationen.

»Det kan få fatale konsekvenser, det kan gå helt galt. Vi skal have et sikkert luftrum,« siger Kasper Bang, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi og leder for politiets droneindsats i Nordjylland.

Allerede fire gange i år har civile droner fløjet for tæt på Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg. I nogle af tilfældene udløste det en bøde til dronepiloten.

De skal ifølge reglerne holde sig fem kilometer fra civile lufthavne og otte kilometer fra militære lufthavne.

»Hvor man før har talt om fugle, der kan risikere at flyve ind i et fly, gør lufthavnene meget for at skræmme dem væk. Og så dur det jo ikke, at dronerne kommer og skaber samme problem,« fortsætter Kasper Bang.

I værste fald kan dronen ramme en flyvinge og medføre tab af menneskeliv i det ramte fly.

Derfor er der også sat beredskab ind for at holde øje med droner i luftrummet.

»Og nu prøver vi også at komme problemet til livs med denne kampagne og gøre opmærksom på, at man selv kan opsøge information om, hvor man må flyve dronen,« siger Kasper Bang.

Ved at bryde reglerne kan man risikere at få en bøde på op til 5000 kroner.

Værre bliver det for tegnebogen, hvis ens droneflyvning nødsager lufthavnen til at lukke ned i en time og forsinke flyvninger. Her kan man ende med at stå med et erstatningskrav på op til 500.000 kroner.

Se reglerne for droneflyvning på droneregler.dk.