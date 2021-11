Alt imens næsten 200 lande var samlet til klimakonferencen COP26 i Glasgow, bankede en ny rapport på døren.

Og den havde ikke ligefrem gode nyheder med.

Udledningerne vil stige mere i år, end de gjorde sidste år.

Den globale udledning af drivhusgas i år ventes at lande på samme niveu, som før pandemien fik fat.

Det viser en ny rapport fra Global Carbon Project, skriver VG.

Klimakonferencen COP26 er af præsident for topmødet, britiske Alok Sharma, kaldt netop klimakonferencen for »sidste, bedste håb«

Målet til COP26 var blandt andet en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Det er er ifølge FN-eksperter nødvendigt for at undgå de værste konsekvenser af global opvarmning, der kan være voldsomt uvejr, ekstrem tørke og oversvømmelser

I Rapporten fra Global Carbon Project gør særligt Kina og Indien sig mindre godt bemærket. Begge lande øger nemlig deres CO2-udspil.

Så voldsomt at Kina vil stå for 31 procent af den globale udledning af drivhusgasser i 2021. Til sammenligning kommer EU til at stå for 7 procent, og USA 14 procent.

Begge har formået at få deres udledninger til at falde. I EU falder den 4,2 procent og i USA 3,7 procent.

Indien, der står for 7 procent af udledningen.

Kina har øget sin udledning med cirka 5,5 procent sammenlignet med 2019. Det samme har Indien næsten også. Kina har ellers forpligtet sig til at have en udledningsstop i 2030 og nul i 2060.

FNs klimakonforence, COP26, startede søndag den 31. oktober og varer til fredag den 12. november.