Den russiske invasion af Ukraine udvikler sig med hastige skridt.

Flere og flere ukrainere flygter fra deres hjemland, mens de tilbageværende søger dække for angrebene.

Situationen bliver fulgt tæt i Aalborg, og flere borgere viser deres støtte til det ukrainske folk på hver deres måde.

Hans Hüttel, der er talsmand for Amnesty International Aalborg, har blandt andet været med til at stable en demonstration på benene i Aalborgs gader lørdag eftermiddag.

»Vores mål er at gøre opmærksom på, at i en krise er menneskerettighederne blandt de første ofre. Vi kan allerede nu se, hvordan russiske styrker krænker menneskerettighederne,« siger han.

Hans Hüttel fortæller lørdag i en kort tale til de godt 200 mennesker, der er mødt op, hvordan beskyttelsen af den ukrainske civilbefolkning bør opprioriteres.

»Verdenssamfundet har en forpligtelse til at tage imod de mennesker, der er på flugt. Og vores største budskab i dag er, at FN's Generalforsamling bør hasteindkaldes. En lokal demonstration kan godt påvirke den lokale opinion og sende et større signal til de danske myndigheder og til verdenssamfundet,« siger talsmanden afsluttende til B.T.

Også i kulturlivet har man fulgt trop.

Fredag aften kunne man se Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) være lyst op i samme farver som Ukraines flag.

AKKC viste fredag aften deres sympati med Ukraine på husets front. Foto: AKKC Vis mere AKKC viste fredag aften deres sympati med Ukraine på husets front. Foto: AKKC

»En medarbejder foreslog, at vi gjorde det. Ideen røg lynhurtigt til ledergruppen, og der gik ikke mere end tre minutter, før vi havde fået opadvendte tommelfingre fra alle,« siger pressechef for AKKC, Susanne Kabel.

Og få minutter efter godkendelsen stod bygningen badet i gult og blåt.

»Vi vil gerne sympatisere med de stakkels ukrainere. Jeg kan mærke, at det er det helt rigtige at gøre, for man føler sig lidt magtesløs. Men det her er i hvert fald en måde at markere, at vi føler med dem og synes, at det Rusland gør, er utrolig forkert,« siger hun.

På Facebook er flere Aalborgensere begyndt at stimle sammen i grupper for at se, hvor de kan hjælpe.

Her er gruppen 'ukrainske flygtninge – Aalborg' blandt andet blevet lavet, hvor knap 700 aalborgensere allerede er medlem.

Her kan man melde ind med, hvad man kan give ukrainske flygtninge af alt fra morgenmad til husly, hvis det skulle blive aktuelt.