Indtil nu har Wolts direktør ikke haft meget at sige til skatterådets nylige afgørelse om cykelbudene, der kan få store konsekvenser for virksomheden.

Men det har han nu. Søren Meier Svendsen, Wolts danske direktør, har fået læst afgørelsen og er ikke synderligt begejstret.

»Det er ikke noget, som forbrugerne kommer til at mærke noget til for nuværende, men det er vi selvfølgelig bekymrede for, det kan komme til,« siger Søren Meier Svendsen til B.T.

I afgørelsen har Skatterådet kigget på et af Wolts cykelbude, som man ofte ser i bybilledet i blå uniform med store madkasser på ryggen, og slået fast, at budet ikke er selvstændig erhvervsdrivende, men derimod lønmodtager.

Søren Meier Svendsen er Wolts danske direktør.

Men som det ser ud lige nu, har Wolt ikke tænkt sig at ændre på betingelserne for budene. Søren Meier Svendsen er nemlig helt uenig i Skatterådets afgørelse:

»Vi er uenige i Skatterådet konklusioner og mener, at har været en horribel proces. Det ligner, der er nogle misforståelser. Afgørelsen beror ikke på et retvisende billede. Lige nu fungerer vores ordning rigtig godt, og vi vil gerne blive ved at udbyde arbejde til de her mennesker på deres præmisser,« siger direktøren.

At være registreret som lønmodtager frem for selvstændig lyder måske som en detalje, men det kan få meget stor betydning for virksomheden. Som lønmodtager er man nemlig meget bedre stillet, når det kommer til arbejdsvilkår.

Her er der pension med i lønnen, man får løn under sygdom, man får udbetalt feriepenge, og så skal virksomheden stå for at betale skat.

Hvorimod man som selvstændig selv indberette skat, sætte feriepenge til side og indbetale til skat. Man får heller ikke løn under sygdom eller pension.

Og sidstnævnte ordning vil Wolt altså gerne fastholde. Både for forbrugernes skyld, men også for budenes, fortæller direktøren.

Kan Wolt ikke det, frygter direktøren, at de ikke længere kan tiltrække budene, der ifølge direktøren foretrækker at være registreret som selvstændige.

Mange af jeres bude er udlændinge. Har du indtryk af, at de ved, hvad den anden mulighed – som lønmodtager – indebærer, når de siger, de gerne vil fortsætte som selvstændige?

»Vi har prøvet at gøre det meget tydeligt og klart, om de foretrækker, det de har nu, eller om de hellere vil have en klassisk ansættelse med feriepenge og måske løn under sygdom, men også forventninger til vagtplan, og hvornår man skal komme og gå.«

Derudover mener Søren Meier Svendsen, at Wolt tilbyder et alternativ til den klassiske ansættelse, og han har ikke lyst til at Wolt »bliver proppet ned i en boks som alle andre arbejdsgivere«.

Men hvorfor skulle I egentlig ikke blive proppes ned i den boks? – Der gælder jo samme regler for alle på arbejdsmarkedet?

»Jo, men på det danske arbejdsmarked er der en stærk organisering af noget, vi plejer at gør, og hvordan vi udbyder et stykke arbejde, og det er fint. Men vi udbyder det på en anden måde, hvor du kan komme og gå, som du vil og være i kontrol over hvordan og hvornår,« siger Søren Meier Svendsen.

Ud over et potentielt problem med at hyre bude og få bragt takeout ud, så kan det også få en økonomisk konsekvens for Wolt.

Kommer afgørelsen til at gælde for alle bude, kan det nemlig betyde, at Wolt med tilbagevirkende kraft skal betale skat for alle budene, hvis skatterådet givet påbud herom.

Hvordan Wolt forholder sig til det direktøren ingen kommentar til, men Søren Meier Svendsen fortæller, at Wolt er i dialog med skattestyrelsen, og han håber, der snart kommer klarhed i sagen.