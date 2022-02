Det er ikke ligefrem en kønssygdom, man forbinder med dagens Danmark, og den har stort set været uddød. Men nu er den på vej tilbage, og den spreder sig. Endda ret eksplosivt.

Det er kønssygdommen syfilis, der er dagens hovedperson.

Selvom der har været nogle år med nedgang i antallet af syfilistilfælde, er det det fra 2018 til 2020 steget med 43,4 procent. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

»Stigningen af syfilistilfælde gælder for mænd, der har sex med mænd, for de har sex på en anden måde. De har ofte mange flere partnere, så de er eksponerede på en anden måde. De har sex på kryds og tværs, selvom nogle af dem er i en fast kærlighedsrelation,« siger Susan Cowan, afdelingslæge ved sektion for seksuelt overførte og blodbårne infektioner ved Statens Serum Institut.

Den røde streg viser syfilis smitten blandt mænd, der har sex med mænd. Den gule viser mænd, der har sex med kvinder, og den blå viser bare kvinder. Foto: SSI Vis mere Den røde streg viser syfilis smitten blandt mænd, der har sex med mænd. Den gule viser mænd, der har sex med kvinder, og den blå viser bare kvinder. Foto: SSI

Helt konkret har der i 2018 været 311 tilfælde og i 2020 været 446. Antallet fra sidste år er endnu ikke færdigopgjort, men det er ikke mindre end 600.

Det lyder umiddelbart ikke som nogle særlig positive tal, men Susan Cowan ser det netop sådan.

For årsagen til stigningen handler nemlig om, at risikoen for at få hiv er faldet, færre får det, og at der derfor dyrkes mere ubeskyttet sex. Og med det er der altså større risiko for at få syfilis.

»Det lyder morsomt, når man får det på samme måde, og det er de samme grupper, der får det, så hvorfor stiger syfilis, når hiv falder? Mit bedste kvalificerede gæt er, at vi har den bedste forebyggelse mod hiv nogensinde.«

Forebyggelsen mod hiv, som Susan Cowan fremhæver, er tabletten PREP, som man skal tage en gang om dagen. Fra 2018 kunne man få udleveret den kvit og frit udvalgte steder, hvilket også forklarer, at det netop er efter 2018, at flere og flere får syfilis.

»Med PREP kan man have alt det ubeskyttede sex, man vil, uden at få hiv. Og så vælger man ubeskyttet sex, for de færreste vil jo vælge kondom. Tidligere brugte man kondom, fordi man var dødbange for at få hiv, og bruger man kondom, så får man heller ikke syfilis. Men nu er kondomfri sex normaliseret,« siger Susan Cowan.

SSIs tal viser også, at det særligt er i hovedstadsområdet, at syfilis er stigende blandt mænd, der har sex med mænd. Men det har Susan Cowan en god forklaring på:

»Mange mænd, der har sex med mænd, er bosat i hovedstaden. Vi registrerer ikke, om borgere er homoseksuelle eller ej, men vi mener at vide, at der er flere homoseksuelle pr. 100.000 indbygger i hovedstæder i det hele taget,« siger Susan Cowan.

Hvad er syfilis? Syfilis smitter ved ubeskyttet sex med andre en ens faste partner, hvis personen vel og mærke befinder sig i et miljø, hvor bakterien allerede er. Netop det er ifølge Susan Cowan særlig udbredt blandt homoseksuelle mænd, da de ofte har flere partnere end andre. Kønssygdommen forbindes ofte med afrikanske lande. Til det fortæller Susan Cowan, at syfilis der er meget udbredt, fordi de har samme seksuelle udfoldelse, som de mænd, der har sex med mænd, herhjemme. Men hvad ved vi ellers om syfilis? Syfilis begynder ofte som sår på kønsdelene eller i mundhulen. Senere kan man få udslet, hævede lymfekirtler og let feber.

Det behandles med penicillin, som gives ved indsprøjtning.

Uden behandling kan det påvirke nervesystemet, hjertekar systemet, og man kan få meningitis.

Selvom flere får syfilis i disse år, har det været meget værre tidligere. I midten af 40erne var det omkring 4.000 om året, der fik det.

Lige nu er vi på et smitteniveau sammenlignet med 70erne og starten af 80erne.

De fleste, der smittes, er mænd, der har sex med mænd, eller mænd der smittes på en udlandsrejse, hvor de har haft sex med tilfældige partnere. Kilde: Susan Cowan, SSI og Sundhed.dk

Det er dog ret vigtigt at søge behandling for syfilis, hvis man får det. Får man ikke behandling, kan det se noget mere alvorligt ud. Den kan nemlig påvirke nervesystemet:

»Der kan ske alt muligt forfærdeligt. Voksne kan for eksempel få neurosyfilis, der kan forårsage unormal hørelse, nedsat syn, anfald af smerter i arme og ben, psykose og hurtig udvikling af demens.«

Stigningen af syfilistilfælde får dog ikke Susan Cowan til at bekymre sig det mindste. For det vigtige i denne sammenhæng er, at vi har fået bugt med hiv.

»Det er en anden sygdom, som vi virkelig gerne vil af med. Vi vil også gerne af med syfilis, men hvis prisen for at komme af med hiv er en måske midlertidig stigning i syfilis, som kan behandles, så synes jeg, det giver mening,« siger Susan Cowan.