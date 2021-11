Den historiske Restaurant Skovmøllen i Marselisborg Skovene er nu solgt.

Dermed overtager den nye ejer ved årskiftet restauranten fra Moesgaard Museum.

Jens Holm Møller er den nye ejer af Skovmøllen. Han glæder sig til at komme i gang og overtage restauranten.

»Når man har været på besøg i restauranten, så kan man ikke undgå at blive forelsket i den. Det er også derfor, jeg har overtaget den.«

»Det er et legendarisk sted, som der også er høje forventninger til,« siger han.

Han understreger, at han vil føre traditionerne videre. Samtidig har han også planer om at udvide åbningstiden og tilgængeligheden.

Jens Holm Møller er uddannet fra Hotel- og Restaurationsskolen i København. De seneste år har han arbejdet i en række startups og senest været direktør i den aarhusianske virksomhed Mobaro.

Men nu vil han tilbage til rødderne ved at overtage det historisk sted, forklarer han.

»Når man taler med aarhusianere, så er der mange der har holdninger til Skovmøllen. De har måske selv holdt barnedåb eller bryllup der. Der følger et stort ansvar med at kunne drive den i et format, som folk kan genkende,« siger han.

Moesgaard har for flere år siden ønsket at sælge den. Allerede i 2017 og 2019 var det museets plan, men først i 2020 godkendte byrådet i Aarhus salget.

Moesgaard Museum valgte at sælge restauranten, da de mener, at det er bedst, at ejerne har restauranten som deres eneste fokus.

Tidligere på året var prisen fastsat til 7,8 millioner kroner i et udbud. Her lykkedes det dog ikke at få solgt restauranten.

Jens Holm Møller fortæller, at prisen ligger under det beløb.

»Vi har løst det med en lille rabat i forhold til de 7,8 millioner kroner.

»Nu gælder det om at sætte teamet derude og vi er gang med at lede efter dygtige folk,« siger han.