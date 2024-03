Legen er livsfarlig.

Det gælder om at stille sig tæt på eller på selve sporet og så flytte sig i sidste øjeblik, når toget kommer.

Legen hedder 'kylling' og flere unge deltager i den.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Blandt andet her tæt på Valby Station leger flere børn og unge en livsfarlig leg på skinnerne. Foto: Privat. Vis mere Blandt andet her tæt på Valby Station leger flere børn og unge en livsfarlig leg på skinnerne. Foto: Privat.

Nick Barnes, der de seneste syv år har været lokomotivfører, har flere gange været lige ved at køre ind i unge mennesker på skinnerne.

Til mediet siger han:

»Efter den seneste oplevelse sov jeg nærmest ikke i fem dage, fordi jeg blev ved med at genopleve episoden. Det var så tæt på, at jeg ramte, men personen gik heldigvis væk igen, da jeg havde standset toget,« siger han.

Han opfordrer de unge til at stoppe med den leg øjeblikkeligt, før det ender galt.

For nylig fortalte Trine Trøstrup Darré i B.T., hvordan hun fra sit hus tæt på Valby Station kan se de unge udfordre hinanden i at blive stående på skinnerne så længe som muligt, mens de filmer det.

»De er som oftest teenagere, men det er også helt unge. De yngste har været omkring 7-8 år. De er i den alder, hvor man lige er begyndt at gå alene hjem fra skole,« fortæller Trine Trøstrup, der i enkelte tilfælde har filmet børnene på afstand for at råbe skoler og Banedanmark op. Du kan se et uddrag af videoerne øverst i artiklen.

I de fem år, hun har boet på adressen, har man jævnligt kunnet høre hornet fra S-toget, men ifølge Trine Trøstrup er problemet stigende.

»Jeg har en fornemmelse af, at det er blevet værre. Lige for tiden er det næsten dagligt,« siger Trine Trøstrup Darré, der fortæller, at hun som nabo lever med en nagende frygt for, at det en dag kommer til at gå grueligt galt.