Hun har altid været sin fars pige. Og en dag, hvor hun lå i solariet og nød strålerne, kom svaret til hende fra oven. Hendes afdøde far hviskede til hende, hvad bodegaen skulle hedde.

Om det skyldes det originale navn, Betty Jensens hårde arbejde bag baren eller noget helt tredje, vides ikke. Men i dag – 25 år efter – er bodegaen blevet en sand institution i Aarhus.

Er man rigtig aarhusianer, kender man Kurts Mor på Fredens Torv. En bodega med billige Ceres-øl, dansk tophits i højttalerne og festlige aftener.

Det er Betty Jensen, der ejer stedet, og det er hende, der er mor til Kurt.

Hun sidder og skodder cigaretter i askebægeret foran sig, da B.T. Aarhus møder hende på Kurts Mor. Det er formiddag, bodegaen er lukket, og lyset er dæmpet. Hun har hældt en kop sort kaffe op til sig selv ved et af bodegaens borde, der har en helt særlig historie, skal det senere vise sig.

»Det er næsten ikke til at forstå, at jeg har været i denne branche i 50 år. Og at jeg nu har haft Kurts Mor i 25 år. Jeg ville slet ikke kunne undvære det. Det er mit holdepunkt, og jeg ville ikke kunne leve uden,« siger hun.

Betty Jensen vil helst ikke ud med sin alder, men hun har for længst passeret folkepensionsalderen. Alligevel har hun ingen planer om at stoppe på bodegaen. I hvert fald ikke før hun en dag bliver båret ud med fødderne først, som hun udtrykker det.

Hun drikker ikke selv øl. Slet ikke, faktisk. Smagen er for sur, synes hun. En sjælden gang imellem drikker hun brown ale blandet op med cola, og ellers holder hun sig til kaffen. Men hun elsker stemningen, kunderne, festerne på bodegaen.

Hun har boet hele sit liv i Aarhus og er vokset op i nærheden af Østbanetorvet, dengang det var et ægte arbejderkvarter for de småt bemidlede og ikke et dyrt, mondænt område som i dag.

Hendes far levede af at fiske fladfisk på havnen, og hendes mor gik derhjemme. Penge var der sjældent nogen af. Familien havde ikke køleskab – faktisk havde de ikke engang en isblok. Og bad foregik i gruekedlen i baggården i det vand, der var tilovers fra tøjvasken.

Til gengæld var masser af tid og kærlighed, husker hun. Hun fik en uddannelse som kontorassistent, men via en bekendt fik hun job bag en bar og fandt hurtigt ud af, at hun fandt sig godt til rette ved ølhanerne.

Med tiden begyndte hun at drømme om sit eget, og da hun så en bodega-annonce i avisen, ringede hun til ejendomsmægleren. Der var bare et problem. Det var Kahytten på Fredens Torv, der var til salg, og stedet havde et så blakket ry, at det ikke var noget, hun skulle have fingrene i.

Det var der, hun sendte kunder hen, hvis de blev smidt ud af den bar, hun arbejdede på.

Ejendomsmægleren fik hende alligevel overtalt til at give Kahytten en chance. Hun købte stedet, renoverede det og smed stamgæsterne ud.

Nu manglede hun bare et navn. Hun har altid troet, der er meget mere mellem himmel og jord, end man lige kan se, og hun har haft en tydelig fornemmelse af at kunne kommunikere med sine afdøde forældre. Særligt hendes far.

Så da hun fik besked fra oven om, at bodegaen skulle døbes Kurts Mor, var hun ikke i tvivl. Hun var vant til, at hendes søn Kurts venner hang ud i hjemmet, og at alle alligevel kendte hende bedst som Kurts mor. Så sådan blev det.

Kurts Mor har formået at holde på hverdagenes stamgæster, samtidig med at unge studerende har lyst til at frekventere stedet i weekenderne.

»Kurts Mor er adskillige gange blevet kåret som byens bedste bodega. Det er sådan et sted, hvor der er plads til alle, og hvor man har råd til at være konge for en aften for en hundredlap. Stedet er nu så populært, at vi er nødt til at have dørmænd til at holde folk ude, og det er altså lidt et særsyn på en bodega,« siger Betty Jensen.

Gennem årene har hun oplevet lidt af hvert på Kurts Mor. For eksempel da et par blev gift på stedet. Et bodegabryllup, hvor brudepigerne kastede med ølkapsler i stedet for rosenblade.

Eller dengang hun havnede i en shitstorm, fordi hun havde fyret realitystjernen Susan K, der i 2017 arbejdede som bartender på Kurts Mor. Fyring skete, efter Susan K ikke fik smidt to gæster ud, selvom de havde oralsex på et bord til fuld skue for hele beværtningen.

Reality Awards 2015 i Cirkusbygningen i København tirsdag d. 13 januar. Her ses Susan K. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Reality Awards 2015 i Cirkusbygningen i København tirsdag d. 13 januar. Her ses Susan K. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»De to var på første date, og det tog om sig. For på videoovervågningen kunne man se, det varede en hel time og 12 minutter. Lige her på det bord, hvor vi drikker kaffe nu. Og den slags skal der trods alt ikke være plads til,« siger Betty Jensen.

Kurts Mor er lige nu lukket på grund af coronarestriktionerne, men åbner efter planen igen på fredag.

Betty Jensen har absolut ingen planer om at gå på pension. For hvorfor i al verden skulle hun det, som hun selv siger. Kurts Mor er hendes liv.