Køerne begynder fra metroen og fortsætter flere hundrede meter gennem lufthavnen i Kastrup.

Sådan er meldingen fra Kimie Vidø Welch, der har set virvaret med egne øjne.



»Jeg har arbejdet som stewardesse i 18 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er kø overalt,« siger Kimie Vidø Welch.



B.T. har kontaktet lufthavnens presseafdeling, der bekræfter, at der er lange køer.



»Vi gør alt, hvad vi kan for at få folk afsted,« siger Thomas Thessen, der er pressevagten i lufthavnen.

Han oplyser, at der er fly, der er blevet forsinket, fordi de holder og venter på passagerer, der står i kø.



»Køen er opstået, fordi der kommer mange passagerer på det her tidspunkt. Og vi har grundlæggende mindre mandskab på grund af coronasituationen.«

»Men vi har netop ansat 400 ekstra, men vi er ikke fuld bemandet lige nu,« siger Thomas Thessen, der er pressevagten i lufthavnen.

Kimie Vidø Welch er chokeret over, hvordan tilstanden så ud i lufthavnen. Hun måtte hjælpe en gravid kvinde, der fik det dårligt i køen.

»Hun stod i kø på førstesalen, og hun havde derfor ikke mulighed for at købe noget, da hun blev dårlig.«



Den gravide kvinde havde stået i køen i så lang tid, at hun var endt med at blive dårlig, forklarer Kimi Vidø Welch.



»Så jeg måtte hente hjælp, og der kom noget personale fra lufthavnen, som tog sig godt af hende. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Kimi Vidø Welch.

Kimi Vidø Welch var i lufthavnen, fordi hun arbejder som guide og skulle have en rejsegruppe sendt afsted.

»De nåede lige præcis deres fly,« siger hun og tilføjer:

»Men jeg tvivler stærkt på, at alle når deres fly.«