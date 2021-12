'Vil du lytte til en panser eller miste dine sanser?' eller 'Vil du lytte til din far eller have finger som tatar?'.

Det spørger Københavns Kommune, Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab nu om i en fælleskampagne, der skal hjælpe københavnerne til at komme sikkert igennem den fyrværkerispækkede nytårsfejring.

»Desværre ved vi, at der hvert år kommer københavnere til skade, når nytårskrudtet skydes af. Ét uheld er altid et for meget, og derfor lancerer vi nu en kampagne, som forhåbentlig får særligt de unge til at tænke sig godt om, når de håndterer fyrværkeri. København skal være en tryg og sikker by for alle – også når vi fejrer nytår,« siger afgående overborgmester Lars Weiss om kampagnen (S).

Kampagnen kommer både til at foregå fysisk via uddannelse af medarbejdere i kommunens fritids- og ungdomsklubber samt uddeling af materiale gennem opsøgende gadeplansmedarbejdere i Københavns Kommune. Men den kommer også til at foregå på sociale medier og Aula.

De fem fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller.

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.

Gå aldrig tilbage til en fuser.

Københavns Politi har særligt fokus på at få unge til at stoppe med at skyde fyrværkeri efter andre.

Sidste år trådte ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene for at rette fyrværkeri mod personer er øget med en tredjedel.

»Det er helt uacceptabelt at fyre fyrværkeri af mod andre mennesker. Det gælder både, hvis det er ens kammerater, tilfældige borgere eller mod for eksempel betjente og brandfolk. Straffene for det blev sidste år skærpet med en tredjedel, og forhåbentligt forstår de unge, at en plettet straffeattest kan have omkostninger for deres egen fremtid. Det er ikke en leg, og vi tager det meget alvorligt, hvis man på den måde udsætter andre for fare,« siger politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi.

To tredjedele af alle skader sker for børn og unge under 26 år. 80 procent af de tilskadekomne er mænd og drenge.

Billede fra kampagnen. Foto: Københavns Kommune, Vis mere Billede fra kampagnen. Foto: Københavns Kommune,

Både i 2020 og 2021 har antallet af fyrværkeriskader været dalende.

Det er muligt at købe fyrværkeri fra 15. december og frem til den 31. december. Det må dog kun affyres i perioden 27. december til og med den 1. januar 2022.