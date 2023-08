»Det er en kæmpe lettelse.«

Så klar er Joachim B. Olsens vurdering af Jon Stephensens exit fra Moderaterne.

Det et netop kommet frem, at Jon Stephensen har besluttet at melde sig ud af Moderaterne og fortsætte som løsgænger.

Han fortsætter selvbetalt orlov til 1. oktober, skriver han til Ritzau.

En katastrofe. Sådan beskriver Joachim B. Olsen forløbet omkring Jon Stephensen.

Ifølge partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, var det dog folketingsgruppen, der tirsdag traf beslutningen om, at Jon Stephensen ikke kunne vende tilbage.

Orloven kom efter et turbulent forløb, hvor Moderaternes nu forhenværende kulturordfører af TV 2 blev afsløret i at skrive upassende beskeder til en 19-årig kvinde, som er medlem af partiet.

»Det lyder hårdt, men det har været en katastrofe. Der er gået otte måneder, og der gik ikke ret lang tid, før det begyndte at falde fra hinanden,« siger Joachim B. Olsen.

»Jon Stephensen har skygget utrolig meget for Moderaternes politik og projekt. Det er ikke bare én sag, men mange sager, og Løkke har flere gange skulle forholde sig til de her sager. Han har også undervejs puttet noget af sin politiske kapital ind i sagen om Jon Stephensen. Løkke gik meget langt for Jon Stephensen.«

Er det et problem for Løkke, at han har strakt den så langt?

»Det har været problem, og det er derfor, der er en lettelse. Det er godt for Løkke nu, men undervejs var det et problem, at han måtte ud og slå ring om ham og sige, at han havde fuld tillid til ham. Han har angrebet presse for at sætte fokus på de her sager, og det bliver der så ikke mere ud af nu. Han skyggede for projektet.«

»Der har også været dem, der mente, at han skulle smides ud. «

Har man ventet for længe?

»Det er der i hvert fald nogen i Moderaterne, der har ment. Løkke har på en måde påtaget sig et ansvar for de her helt nyprøvede politikere, og Løkke ved om nogen, hvor hårdt et game politik kan være, og derfor har han også set det som sin opgave at beskytte dem lidt. Og derfor er han også gået langt. Men til sidst kunne selv Løkke se, at det ikke gik.«

Inden TV 2's afsløringer om de upassende beskeder, var Jon Stephensen også centrum for en stribe sager fra tiden i film- og teaterbranchen.

Her blev han anklaget for forskellige ting – blandt andet grænseoverskridende adfærd og dokumentfalsk.

Der var således tegn på, at han stod bag en falsk underskrift hos teatret Aveny-T.

Formand for teatrets bestyrelse, Henning Dyremose, beskyldt Jon Stephensen for at have forfalsket underskriften, da han var direktør for teatret i 2017.

Jon Stephensen afviste, at han nogensinde havde været i nærheden at det pågældende dokument fra 2017.