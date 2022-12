Lyt til artiklen

Der kan være andet end duft af flæskesteg og and i næseborene, når folk sætter sig om julebordene i den kommende tid.

For tal fra Statens Serum Institut viser, at især influenzaen har gjort sit indtog i Danmark den seneste tid. Antallet af bekræftede tilfælde med influenza A og B i uge 49 var på 284. I uge 48 var de samlede tal på 144.

Og stigningen bekymrer Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, når mange snart samles rundt om julebordet.

»Det er klart, at covid-19 og influenza vil spredes, når folk sidder tæt sammen, så det er klart, at selve julerumlen og den tætte kontakt giver mulighed for, at de her influenza og covid-19 kan spredes mere,« siger Allan Randrup Thomsen.

Allan Randrup Thomsen vil dog være forsigtig i forhold til at forudse, hvordan smittestigningen folder sig ud i forhold til alvorlig sygdom, indlæggelser og døde.

Men presset vil man især kunne mærke et sted i starten af 2023.

»Overordnet set vil der nok være et pres på sundhedsvæsenet. Især taget i betragtning at sundhedsvæsenet i forvejen er udfordret,« siger han.

Bolette Søborg, sektionsleder hos Statens Serum Institut, er enig med Allan Randrup Thomsen i, at influenzasæsonen er skudt i gang.

Men hvor meget man vil mærke julestrabadserne efter nytår er hun i tvivl om. I forhold til corona så oplever man nemlig hurtigere sine symptomer, hvis man er ramt af influenza.

»Men det er da klart, hvis man krydser veje med nogle, som man ikke plejer at se, så er der en mulighed for, at man kan smitte hinanden,« siger Bolette Søborg.

Bolette Søborg peger, lige som Allan Randrup Thomsen, på, at man skal blive hjemme, hvis man mærker de mindste symptomer.

»Hvis man begynder at få symptomer, så er det der, hvor man for alvor begynder at smitte andre, og hvis man har fået symptomer, så bør man jo blive væk, for så smitter man ikke de andre,« siger Bolette Søborg og fortsætter.

»Man skal altså ikke tænke, at man godt lige kan slæbe sig af sted, selvom man har lidt symptomer.«

Bolette Søborg og Allan Randrup Thomsen er ikke længere bekymret for RS-virus, fordi Danmark har knækket den smittekurve som et af de første lande i Europa.