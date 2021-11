Svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

B.T. har forsøgt at få svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, hvem der kan hjælpe Ida Johansson, og hvem der bør tage ansvaret for igen at give hende et statsborgerskab, såfremt det er en fejl, at hun til at starte med har fået dansk pas.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at de ikke kan kommentere på konkrete sager.

Dog kan de fortælle, at »såfremt en person fejlagtigt er blevet registreret som dansk statsborger i CPR-registeret eller har fået udstedt et dansk pas og derved berettiget kan have troet, at vedkommende var dansk statsborger, kan den pågældende efter fast praksis få forelagt en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis ikke den pågældende opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsudvalget vil tage stilling til, om der kan dispenseres fra de betingelser, som vedkommende ikke opfylder. Ansøgningen bliver dog ikke forelagt, hvis vandelskravet (kriminalitet) ikke er opfyldt. Det er således Folketingets Indfødsretsudvalg, der vurderer, om der skal gives dispensation. Det skal bemærkes, at en forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets afgørelse om dispensation for en eller flere betingelser således ikke er ensbetydende med, at der meddeles dispensation.«