Rå kylling med en klistret gul masse og petroleumslugt, tyggeben med hvidt og blåt pulver og et stykke rugbrød med leverpostej og blå piller.

Det er, hvad der har mødt Caroline da Silva og hendes hund Nacho ad flere omgange, når de har gået tur i Hostrups Have på Frederiksberg.

Senest skete det, da Caroline da Silva mandag 22. november var ude at gå en tur med sin seks måneder gamle hund Nacho.

Hun fik øje på noget i græsset, som hendes hund gik og snuste i. Her lå en lille træpind, som lignede et grillspyd. Omkring den sad noget rå kylling med en gul masse på.

Caroline da Silvas hund nåede at få pinden i munden, men uden kødet, som faldt af. Caroline da Silva fik vristet pinden ud af Nachos mund og fik herefter øje på to stykker tyggeben, der lå i græsset – også med samme gule masse på.

Nacho er seks måneder gammel og tager gerne de ting i munden, han finder.

Massen var klistret og lugtede af petroleum, og ovenpå var der lagt et blad som for at skjule benene.

»Jeg fik det virkelig dårligt, og jeg gik i panik, for jeg var jo bange for, at min hund havde indtaget noget,« fortæller Caroline da Silva.

Det var blandt andet dette ben, Caroline da Silva fandt i græsset på en gåtur med sin hund. Foto: Privat.

Det er ikke første gang, den 25-årige hundeejer har haft sådan en oplevelse, når hun har luftet sin hund.

Hun har før fundet ben i græsset i Hostrups Have, som har haft både hvidt og blåt pulver ovenpå, samt et stykke rugbrød med leverpostej og blå piller stukket ned i.

»Jeg er fuldstændig chokeret over, at nogen kan finde på det,« fortæller hun.

Da Caroline da Silva i mandags endnu en gang fandt de mærkværdige genstande i græsset, anmeldte hun det til politiet, som efterfølgende kontaktede hende, så hun kunne vise, hvor hun havde fundet dem. Da Caroline da Silva og politiet tog derned, var de dog blevet fjernet.

Københavns Politi bekræfter episoden og fortæller, at det er et problem, de har oplevet før.

»Vi modtager fra tid til anden henvendelser om, at der i parker bliver fundet for eksempel ben eller andre madrester, som anmelderne mistænker er forgiftede,« fortæller politikommissær Michael Krogslund-Hansen, der er leder af Frederiksberg og Valby Nærpoliti.

Han fortæller endvidere, at de efter den pågældende episode, som Caroline da Silva anmeldte, har ført ekstra tilsyn med Hostrups Have, dog uden resultat.

Selv er Caroline da Silva færdig med at lufte sin hund i Hostrups Have.

»Det ødelægger rigtig meget for os (der lufter hunde i Hostrups Have, red.), at vi er bange for, at de spiser og dør af det,« fortæller Caroline da Silva, som også frygter, at det kommer til at ramme endnu flere.

»Der er også en legeplads derovre. Tænk, hvis der er nogle små børn, der tager noget i munden.«

Politiet opfordrer til, at man altid kontakter dem ved at ringe 114, hvis man støder på effekter, der kunne være lagt ud for at forgifte dyr.