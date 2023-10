Israel har i kølvandet på det brutale angreb og flere dages intense kampe fundet mere end 1.500 døde Hamas-krigere.

Blandt deres ejendele har frivillige førstehjælpere og soldater fundet hemmelige dokumenter, som afslører detaljegraden i Hamas planlægning af de blodige døgn i det sydlige Israel.

Et satellitkort af terrænet ved siden af Gaza-striben viser, hvordan terroristerne skal angribe forskellige områder og zoner inde i Israel. En stribet linje samt hovedvej 242 adskiller to af målene – arbejdskollektiverne kibbutz Ein HaShlosha og Kissufim, hvor flere civile blev dræbt.

B.T. har verificeret de geografiske markører i det arabiske kort fra Hamas med andre satellitfoto af området.

Øverst er kortet, som er fundet på et lig af en Hamas-kriger. Nederst et Google Maps satellitkort. Foto: B.T./South First Responders Vis mere Øverst er kortet, som er fundet på et lig af en Hamas-kriger. Nederst et Google Maps satellitkort. Foto: B.T./South First Responders

Andre dokumenter, som er fundet på døde Hamas-krigere, viser pamfletter med information omkring Israels militær. Her er fotos af eksempelvis kampvogne og andre køretøjer samt opgørelser over, hvilke våben terroristerne har med sig ind i Israel.

Dokumenterne er delt af frivillige førstehjælpere og soldater i en Telegram-gruppe, som B.T. har set.

Særligt ét dokument kan være en indikation på, hvor længe operationen har været planlagt.

Som flere internationale medier også har beskrevet, er der blevet fundet et 14-siders dokument, som er stemplet 'Tophemmeligt' og med datoen oktober 2022. Det kan være en indikation på, at Hamas i hemmelighed har planlagt angrebet på det sydlige Israel i mindst et år op til.

Dokumentet viser forskellige våben og køretøjer hos det Israelske militær. Foto: South First Responders Vis mere Dokumentet viser forskellige våben og køretøjer hos det Israelske militær. Foto: South First Responders

Det er svært at verificere ægtheden af dokumentet, som er delt på Telegram, men Sky News har talt med eksperter, der har indgående kendskab til Hamas, som kalder det for sandsynligt, at det er ægte.

På forsiden er logoet for den militære del af Hamas med navnet al Qassam Brigaden.

I dokumentet er der instruktioner til, hvordan krigerne skal tage soldater og civile som gidsler for at kunne forhandle med dem senere hen. Der er ligeledes detaljer om, hvilke grupper der skal åbne hegnet mellem Gaza og Israel, mens andre skal affyre raketter ind over Israel.

Flere steder er detaljegraden helt ned til antallet af minutter, som det vurderes, det vil tage for det israelske militær at reagere på angrebet og ankomme til de forskellige mål.