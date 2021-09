Vupti. Pludselig fandt de 25 millioner.

Indtil tirsdag aften havde der været larmende tavshed fra Region Nordjylland om den ufærdige, milliondyre helikopterlandingsplads på toppen af det kommende supersygehus.

I foråret fandt regionen i en infrastrukturpulje ekstraordinært 10 millioner kroner til den 35 millioner kroner dyre helikopterlandingsplads.

Men tidligere tirsdag erfarede B.T., at regionen havde fået afslag fra tre fonde, som man ellers havde håbet kunne bidrage med de 25 millioner kroner, der manglede for at kunne færdiggøre landingsplatformen. Noget, som regionsrådsformand Ulla Astman bekræfter med frustration.

»Jeg ved jo, at man andre steder i landet har fået helikopterplatforme doneret fra fonde. Og jeg er da ærgerlig over, at man på den måde tænker, at det har man gjort et par andre steder, og så må det være rigeligt,«, siger hun og fortsætter:

»Jeg ved da, at nogle af fondene har tjent deres penge i hele landet, så jeg synes da, det havde været ret og rimeligt, at man også tilgodeså hele landet. Det har man dog ikke ønsket at gøre, og jeg kan ikke sige nøjagtigt hvorfor, da fondene giver ikke nogen begrundelse på afslagene.«

Regionrådsformand Ulla Astman (S) fandt i marts 10 millioner kroner til etableringen af en helikopterlandingsplads på taget af det kommende supersygehus. Håbet var, at de resterende 25 millioner kunne komme fra fonde, men Region Nordjylland endte med selv at måtte finde pengene. Foto: Henning Bagger Vis mere Regionrådsformand Ulla Astman (S) fandt i marts 10 millioner kroner til etableringen af en helikopterlandingsplads på taget af det kommende supersygehus. Håbet var, at de resterende 25 millioner kunne komme fra fonde, men Region Nordjylland endte med selv at måtte finde pengene. Foto: Henning Bagger

Forløbet omkring finansieringen af helikopterlandingspladsen kan udefra set virke forvirrende. Men ifølge regionsrådsformanden er der en naturlig forklaring på de 25 millioner kroner, som politikerne mandag aften fandt:

»Jeg forstår godt, at folk undrer sig. Men det er jo fordi, at pengene kommer fra to forskellige kasser, når det drejer sig om finansieringen af det nye universitetshospital. En stor del af det er finansieret af staten, men det er ikke dér, vi har fundet de ekstra penge til helikopterplatformen. Det har vi i stedet i regionens egne anlægsmidler,« forklarer hun.

Det er heller ikke kun forløbet omkring finansieringen af helikopterlandingspladsen, der kan virke rodet. Det kan selve tilstedeværelsen af landigsplatformen i planerne for det nye universitetshospital også. Først var den ikke med i planerne, så var den med, så røg den ud igen, og nu er den så pludselig en meget vigtig del af sygehuset.

Ulla Astman forklarer:

»Helikopterlandingspladsen var ikke en del af projektet fra starten. Den var ikke en del af den bevilling, der blev givet fra staten i sin tid. Så der valgte vi selv at omprioritere, inden for den ramme der var givet fra staten, således at den kunne blive etableret,« siger hun og fortsætter:

»Når den ikke var med fra starten af, så er det fordi, at den bevilling er jo givet for mere end 10 år siden, og på det tidspunkt havde vi ikke en helikopterlandingsplads (på hospitalet, red.), og ekspertudvalget, som var med til at sætte rammerne for det nye byggeri, anså det åbenbart ikke for værende nødvendigt her hos os, men det gør vi selv,« fortæller hun videre.

Nyt Aalborg Universitetshospital står efter planen klar til brug i løbet af andet halvår 2023. Der har dog allerede været masser af historier om byggeriet af sygehuset i medierne. Vis mere Nyt Aalborg Universitetshospital står efter planen klar til brug i løbet af andet halvår 2023. Der har dog allerede været masser af historier om byggeriet af sygehuset i medierne.

Et andet vigtigt element i diskussionen om platformens tilstedeværelse og placering er også det faktum, at det egentlig først var planlagt, at helikopterne skulle lande på græsset ved det kommende hospital.

Men som B.T. i går kunne fortælle, så ville det ikke kunne fungere for de store helikoptere, der laver kystnære redninger, fordi de livlige rotorblade simpelthen vil blæse både biler og cyklister på Selma Lageröfs Vej ud af kurs.

Derfor måtte helikopterplatformen op på taget af sygehuset, og en ekstraudgift på 35 millioner kroner blev tilføjet i budgettet.

Så tilbage står spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det får for resten af landsdelen, at Region Nordjylland selv har måttet til lommerne efter de sidste 25 millioner til landingsplatformen?

»Ja, man kan jo kun bruge pengene en gang, så der er selvfølgelig noget andet byggeri, som vi ikke kan bruge de 25 millioner kroner på i det kommende år,« siger Ulla Astman, men indskyder

»Det er jo ikke sådan, at vi har siddet og taget det fra noget andet, der var planlagt. Vi har kunnet rokere lidt rundt på nogle af de andre byggeprojekter, og på den måde har vi så kunne frigøre nogle penge,« fortæller hun.

Nyt Aalborg Universitetshospital står – med en helikopterplatform på taget – efter planen klar til brug i løbet af andet halvår 2023.