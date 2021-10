Gentofte Kommune og ukendte graffitimalere er ikke helt enige om, hvorvidt graffiti er kunst eller hærværk.

I årevis har væggene i tunnelen under Lyngbyvej været fyldt med graffiti, men efter det blev dækket over med hvidt, har det udløst en kamp mellem kommunen og graffitimalere.

Det skriver TV 2 Lorry.

På væggene står der skrevet med store sorte bogstaver: 'I har ødelagt 30 års dansk kulturarv I forpulede svin. Der var over 30 års historie på disse vægge', kunne Lars Werge, direktør for brancheforeningen Danske Biografer, konstatere, da han passerede tunnelen sidste weekend.

Såfremt der ikke er givet tilladelse, er graffiti at betragte som hærværk, og den tilladelse er ikke givet i tunnelen i Gentofte Kommune.

Derfor malede medarbejdere fra Park og Vej i Gentofte Kommune graffitien over – men det er dog ikke førte gang, at de hvide vægge blot bliver malet over med ny graffiti.

Til TV 2 Lorry fortæller Gentofte Kommune dog, at beskeden til graffitimaleren er klar:

»Graffiti er hærværk, og vi forholder os derfor ikke til graffitimalerens udsagn om kulturarv.«