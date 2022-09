Lyt til artiklen

»Vi er i en nødsituation.«

Det var ordene, som blev sagt til Mette Thornvig og hendes forældre, da der blev banket på deres hotelværelse.

»Det var en hotelmedarbejder, der fortalte det. Hotellet var blevet ringet op af Detur og fik at vide, at Deturs gæster selv skulle betale for hotellet,« forklarer hun.

Mette Thornvig og hendes forældre, på henholdsvis 71 år og 77, år befinder sig på Kassandra Hotel på Rhodos.

Mange gæster forlader hotellet, fordi de nægter at betale igen. Foto: Privatfoto Vis mere Mange gæster forlader hotellet, fordi de nægter at betale igen. Foto: Privatfoto

De er blevet fanget i det rejsekaos, som lige nu udspiller sig for Deturs kunder.

Danskere, der befinder sig i Tyrkiet og Grækenland, bliver opkrævet penge af hotellerne – som de vel at mærke allerede har betalt for hos Detur.

Detur har også meddelt, at man har aflyst den resterende chartersæson for 2022.

»Vi stod i receptionen og fik besked på, at vi havde 30 minutter til at betale. Ellers skulle man pakke sine ting og smutte.«

»Der var gæster, der blev meget vrede. De nægtede at betale, så de pakkede deres ting og gik,« siger Mette Thornvig.

Mette Thornvig og hendes forældre valgte at betale hotellet.

»For os tre mennesker er det 175 euro – svarende til godt 1.300 kroner,« forklarer hun og tilføjer:

»For os er det ikke en bondegård. Men for nogle af de unge mennesker, der måtte de erkende, at de ikke havde pengene. De gik.«

Imens B.T. er i kontakt med Mette Thornvig, forklarer hun, at flere og flere gæster udvandrer fra hotellet i protest.

»Folk er så vrede,« siger hun og forklarer, at hun har kontaktet sin bank i håbet om, at de kan annullere betalingen til Detur.

B.T. har gentagende gange forsøgt at få et interview med Detur, men uden held.

Men Detur hævder i en mail til B.T., at beskederne fra hotellerne er falske. Detur skriver følgende på sin hjemmeside:

'Vi beklager de gener og problemer, dette kan forårsage for de rejsende, hvis ture nu ikke finder sted. Det er dog desværre nødvendigt at skabe den organisation, der kræves for at være en stærk og sund virksomhed i fremtiden'.

'De rejsende, der er berørt af aflyste afgange, vil blive kontaktet af Detur kundesupport i afrejserækkefølge baseret på den nærmeste afrejsedato først'.