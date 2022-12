Lyt til artiklen

Kan man være for god til at købe skrabelodder?

En fynbo har i hvert fald excelleret i den disciplin i 2022. For han har nu vundet to millioner kroner ved at købe juleloddet 'Pakkejagten.'

Men det er ikke første gang, at han har skrabet penge til sig.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

For tilbage i april vandt han 100.000 kroner ved at købe påskeskrabeloddet 'Mega-quick.'

»Jeg har ellers aldrig vundet noget i hele mit liv, men jeg vandt jo 100.000 kroner i påsken, og da jeg faldt over skrabeloddet 'Pakkejagten', mens jeg købte Lotto – så tænkte jeg: 'nu tager jeg lige en til',« siger vinderen.

Hvad det nye millionbeløb skal bruges på, ved han dog ikke endnu.

»Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, at jeg er dødirriterende, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg havde jo ikke planlagt at vinde 2.000.000 kroner,« siger han.

Manden skal med sin familie på en skitur i løbet af julen.

»Det har dog ikke noget med gevinsten at gøre, for den var bestilt i forvejen, men det kan godt være, at jeg kan finde noget at bruge pengene på der,« siger han.