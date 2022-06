Lyt til artiklen

Tornby Strand har de seneste dage udviklet sig til lidt af en fugle-kirkegård.

Mindst fem store fugle af arten sule er nemlig i de seneste dage skyllet døde op på stranden, hvilket er meget usædvanligt for byens beboere.

Det skriver Nordjyske.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad de er døde af, og netop det undersøger fødevarestyrelsen netop nu.

De var torsdag forbi den nordjyske by og hentede en af de døde suler ind til undersøgelse.

»Vi har taget nogle prøver og afventer lige nu svar. Vi er selvfølgelig interesserede i at finde ud af, om de er døde af fugleinfluenza,« siger Karsten Aagaard, sektionsleder i veterinærafdelingen i Herning under Fødevarestyrelsen.

Han har det løbende ansvar for at overvåge og monitorere indberetninger.

Ifølge ham er det ikke i sig selv mistænksomt, at fugle falder døde om, eller at de skyller op på stranden.

»Det sker, at vi får meldinger om døde fugle – også flere på samme sted – men uden, vi kan finde en forklaring, siger Karsten Aagaard og fortsætter:

»Men ser man den slags, skal man selvfølgelig reagere. Og det skal vi også.«

Prøvesvarene forventes klar i starten af næste uge.

Risikovurderingen for fugleinfluenza i Danmark blev for nylig lempet, så høns ikke længere skal gå under dække og i indhegning.

Men det betyder ikke, at risikoen for udbrud ikke stadig truer.

»Vi ser stadig en del fugleinfluenza i Sydeuropa. Det er også derfor, vi holder så vågent et øje med den vilde fauna i Danmark, så vi hele tiden har overblik over situationen,« siger Karsten Aagard.

Han kan godt forstå, hvis beboere i Tornby Strand er blevet skræmt af synet i vandkanten.

»Selvfølgelig bliver man lidt chokeret. Det ser jo skræmmende ud. Særligt fordi, sulen er en stor fugl.«

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er sulen med sit vingefang på op til knap to meter den største havfugl i det danske farvande.

I sine sommerfjer er fuglen hvid med sorte vingespidser og et okkergult hoved.