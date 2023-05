Blokerer utilfredse lastbilchauffører trafikken over hele landet mandag? Eller bliver det en normal mandag?

I Aalborg Kommune har man ikke turde gamble, og derfor har man allerede søndag bragt mandagens mad ud til kommunens ældre.

Det skriver TV 2 Nord.

»Da vi først hører om de her blokader, så begynder vi jo at tænke på de borgere, vi leverer mad til hver evig eneste dag. Og hvis det er, at vores chauffører ikke kan komme ud med mad, så kan borgerne ikke få noget at spise,« fortæller Mariann Kjær Jensen, der er assisterende leder hos Madservice Aalborg til TV 2 Nord.

Madservice Aalborgs ansatte puklede derfor ekstra meget i weekenden, så de også kunne lave mandagens mad og bringe det ud til de ældre.

Lastbilchaufførerne er vrede over regeringens lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

På Facebook-gruppen ‘Opråb’ skrev den såkaldte Vejskatskomité, at man ville ‘lamme Danmark’ ved at blokere veje og tilkørsler til motorveje landet over 15. maj.

Fredag opløste Vejskatskomitéen imidlertid sig selv, da myndighederne ifølge komiteen har vurderet, at den landsdækkende demonstration er ulovlig.

Men søndag aften blokerede lastbilchauffører flere steder i landet for trafikken. Søndag aften var det ikke klart, om blokaderne også ville finde sted mandag.

Men i Aalborg var man valgt ikke at tage nogen chancer.

Derfor skrev man allerede 10. maj på Madservices hjemmeside, at borgerne fik ekstra mad søndag.

'Derfor vil vi levere en kold portion middagsmad til vores borgere søndag 14. maj, som de selv kan varme i ovnen om mandagen.'

'Vi beklager ulejligheden, men på denne måde sikrer vi, at vores borgere har mad til mandag 15. maj.'