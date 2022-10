Lyt til artiklen

Du er højst sandsynligt stødt på videoer af nuttede dyr på sociale medier som TikTok eller Instagram.

Og måske du også har læst en tekst a la 'Her er din daglige dosis af serotonin' til videoerne.

Det er i hvert fald en trend, der florerer lige nu, skriver Videnskab.dk.

Men ifølge mediet advarer forsker nu om trenden. At serotonin er blevet et synonym for et lykkemiddel, og at hjernekemikaliet skulle være direkte ansvarligt for, om vi er lykkelige eller deprimerede.

Det er nemlig en skadelig misforståelse, lyder det fra hjerneforsker Claus Juul Løland:

»Der er ingen sikre beviser for, at mere serotonin i hjernen gør os lykkelige, eller at mindre serotonin giver depression. Misforståelsen bidrager til ideen om, at såkaldte lykkepiller, der netop virker ved at skabe mere serotonin i hjernen, gør folk lykkelige, og det er forkert,« siger han til Videnskab.dk.

Ifølge forskeren har videnskaben ikke kunnet bekræfte, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem vores humør og serotonin-niveau i vores hjerne. Derfor er det misvisende, når man eksempelvis ser en video, som denne af Winnie, på sociale medier.

Claus Juul Løland fastslår desuden, at antidepressiva, altså lykkepiller, kan hjælpe mennesker med at komme ud af en depression, men at ingen bliver lykkelige af at tage dem.