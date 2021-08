Er du i tvivl om, hvor mange I må samles, hvor coronapas er påkrævet, og hvilke steder man skal bære mundbind? B.T. giver dig et overblik her.

I takt med at sommeren går på hæld, tager danskerne også afsked med flere og flere restriktioner.

Seneste nyt er, at afstandskravet ikke længere er gældende. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog stadig, at man holder afstand i det offentlige rum.

Café, restaurant og nattelivet

Danskerne skal fortsat have coronapas ved indendørsservering, men du behøver ikke coronapas ved udendørsservering.

På nuværende tidspunkt skal serveringssteder senest lukke klokken 02, men det kan danskerne snart vinke farvel til, for inden længe ophæves denne restriktion.

Fra 1. september 2021 ophæves restriktionerne for åbningstider på restauranter og cafeer.

Når det gælder diskoteker og natklubber, er der også noget at se frem til. Fra 1. september kan nattelivet nemlig se frem til en genåbning.

Skole og uddannelse

Der er ikke længere krav til test på ungdoms- og voksenuddannelserne. De danske myndigheder anbefaler dog, at elever i grundskolen fra 12 år og over får to ugentlige test. Medarbejdere i dagtilbud og grundskolen anbefales ligeledes at blive testet to gange om ugen, hvis man ikke har fået vaccine.

Transport

Når du går ind i offentlig transport, skal du bære mundbind, samt hvis du står op. Sådan lyder restriktionen for mundbind eller visir i offentlig transport på nuværende tidspunkt, men fra lørdag den 14. August er det ikke længere et krav.

Liberale erhverv

Der er også gode nyheder for det liberale erhverv, som kan se frem til en coronapas-frihverdag.

Frisører og andre liberale erhverv bliver nemlig fri for at tjekke deres kunders coronapas, for 1. september er denne restriktion ikke længere gældende.

Mens vi aner lyset for enden af tunnelen, så er der altså stadig restriktioner, som skal overholdes i det danske samfund.

Christian Wejse, lektor på Institut for Folkesundhed, tror ikke, at vi skal regne med et samfund uden restriktioner lige foreløbig.

»Det er væsentligt, at vi har nogle former for begrænsninger på smitten, når så mange er smittet i samfundet, som der er.«

Han mener, at det giver god mening med de nuværende restriktioner, fordi deltavarianten stadig dominerer i smittespredningen.

Og selvom vi går et mere åbent samfund i møde, så er der nogle vigtige faktorer, som kan ændre på tallene for smittespredning hen i efteråret.

For mange danskere, som tog på udlandsrejse hen over sommeren, har taget smitte med hjem, og uddannelsesinstitutionerne starter op uden restriktioner. Det vil have en effekt på smittetallet, ifølge Christian Wejse.

»Vi må forvente, at relativt mange børn bliver smittet. Jeg tror ikke, at det er en god idé at fjerne alle restriktioner, når vi fortsat har et smittetal på det niveau,« siger Christian Wejse.