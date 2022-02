»Så fik himmelen den smukkeste lille stjerne, nemlig vores højt elskede søn.«

Sådan lyder det fra Bo og Heidi Trawel i en besked, der er blevet delt på Facebook. De er forældre til Marco, der lørdag sov ind kun halvandet år gammel.

B.T. har tidligere skrevet om familien og Marco, der for et år siden blev diagnosticeret med et sjældent syndrom, der kaldes Leighs syndrom. En diagnose der betød, at han ikke havde lang tid tilbage.

Marco blev derfor indlagt på et hospice på Djursland. Forældrene måtte dog kæmpe for at få tid med deres søn, da han var anbragt uden for hjemmet hos en plejefamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune.

»Det er en forfærdelig tid for os, som er meget svær at beskrive,« lød det fra Marcos mor, Heidi Trawel, da B.T. talte med hende i sommer.

I oktober stod det så klart, at sagen om Marco skulle for Landsretten. Trods anbringelsen ønskede forældrene nemlig at varetage den primære omsorgsopgave i den tid, som Marco havde tilbage.

»Vi mener bestemt ikke, at Marco skal være anbragt mere. Vi mener, at han bør være sammen med os. Om det så bliver hjemme hos os eller som indlagte på Odense Universitetshospital, betyder ikke noget. Vi vil bare gerne have vores søn på fuld tid,« lød det fra Heidi Trawel i oktober.

Facebook-opslaget om Marcos død er blevet delt af Mette Valentin, partsrepræsentant for Bo og Heidi Trawel. I et interview til B.T har hun tidligere fortalt, at hun ikke er i tvivl om, at “Heidi ER en god mor.”

I opslaget fortæller forældrene om de seneste 14 dage, der har været meget hårde for familien og især Marco, der blev dårligere for hver dag.

Men Bo og Heidi Trawel så deres søn hver dag den sidste tid, og de fortæller om dage med »godt samvær.«

Også Marcos brødre besøgte ham for at sige farvel, da man vidste, at der ikke var lang tid tilbage.

Natten til lørdag fik Marco det så værre.

Efter en rolig formiddag sammen med sine forældre tog han ved middagstid det sidste åndedrag. Han sov så stille ind i sin mors arme.

Familien lavede sidste år en indsamling, der fik stor opbakning og som sikrede, at Marco nu kan få et fint gravsted.