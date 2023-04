Venstre og Konservative i Odense Byråd vil gøre brug af ny lov, der giver kommunen mulighed for at ansætte egne, uniformerede vagter for at skabe tryghed i Odenses udsatte områder som Korsløkken, Vollsmose og ved Odense Banegårdscenter.

Det skriver TV 2 Fyn.

Vagterne skal også bære kameraer, når de færdes i det udsatte områder, hvis det står til Venstre og Konservative.

Årsagen til det er, at optagelserne skal kunne bruges i eventuelle straffesager, skulle det blive nødvendigt.

»I praksis vil det være sådan, at man vil have nogle patruljerende vagter som for eksempel kunne tage kontakt til dem, der laver noget utryghedsskabende adfærd. De skal kunne tage fat i dem, og sige, at nu skal de gå hjem. Eller adskille dem,« siger rådmand og forslagsstiller Christoffer Lilleholt (V) til TV 2 Fyn og tilføjer, at vagterne vil have fået et vagtkursus.

Partierne har sat vagterne på dagsordenen, når både Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget i Odense skal tage stilling til forslaget.

I dag står det kommunale samarbejde mellem politi, socialforvaltningen og skolen, det såkaldte SSP, men det nye vagtkorps skal altså supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i Odenses gader og stræder.

Ifølge Christoffer Lilleholt er vagterne den næstbedste løsning. Den bedste havde været mere politi, men det er ikke en mulighed, forklarer han.

I modsætning til politiet må vagterne ikke bruge magt, men de vil have mulighed for at blande sig, skulle der opstå ballade.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har fremsat et lovforslag, der indeholder en forsøgsordning på private vagtværn, som kommuner kan benytte sig af. Forsøgsordningen er på tre år, og løber frem til 1. juni 2026.