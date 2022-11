Lyt til artiklen

Unge dør oftere i trafikken end andre aldersgrupper.

Sådan lyder konklusionen på en ny, dyster rapport. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik nu forældre til at gå i dialog med de unge.

64 procent af alle dødsfald blandt europæiske unge i alderen 18 til 24 skyldes trafikuheld. Det viser ny stor europæisk rapport, lavet af non-profil organisationen DEKRA.

Og det er særligt iøjnefaldende, at hele 64 procent af dødsfald blandt 18-24 årige er bilister eller passagerer sammenlignet med 44 procent for hele befolkningen, lyder det fra Christen Bagger, koncerndirektør hos DEKRA Danmark:

»Vores rapport fremviser desværre, hvor overrepræsenteret unge er blandt trafikdræbte – både globalt og i Europa. Bare i EU har aldersgruppen 18-24 årige den højeste dødsrate inden for trafikdrab af alle aldersgrupper.«

»Hvis vi bogstaveligt talt skal 'styre' udviklingen i en anden retning, må vi som samfund kigge på de grunde, der ligger bag, at de unge dør oftere i trafikken end andre, for der er tale om unødvendige dødsfald, der kan undgås.«

Hos Rådet for Sikker Trafik kan man genkende overrepræsentationen af unge i statistikkerne for trafikdræbte. De mener, at den manglende rutrine blandt unge kan være grunden til de store dræbere i trafikulykker.

»En af hovedgrundene til, at unge er overrepræsenteret i statistikkerne, skyldes den manglende rutine. Det gør en stor forskel, hvor mange timer bag rattet man har som bilist. Derudover har unge desværre også en stigende tendens til at blande alkohol og kørsel,« siger Pernille Ehlers, chefkonsulent, Rådet for Sikker Trafik, og fortsætter:

Fire råd til forældre Sørg for at dine børn får masser af rutine bag rattet – sammen med dig. Kør mange forskellige ture med dem, også efter kørekortet er kommet i hus. Måske kan du selv lære noget at den nye bilist?

Tag en snak om reglerne, når de unge skal låne bilen. Eksempelvis: du må ikke køre for stærkt, alkohol er bandlyst, kør bil når du kører bil - og lad dig ikke presse til at køre uforsvarligt af passagererne i bilen. Det skader ikke at få genopfrisket på vej ud ad døren.

Mind dem om konsekvenserne ved at tage dumme og unødvendige chancer. Udover at sætte deres og andres liv på spil ved fx at køre for stærkt eller være uopmærksom bag rattet, kan de også risikere at miste kørekortet, store bøder og en plet på straffeattesten.

Pas på hinanden. Hvis de har en ven, der skal til at køre spritkørsel eller køre for stærkt, skal de ikke være bange for at gribe ind. Det kan redde deres kørekort – og måske deres liv. Kilde: Pernille Ehlers, chefkonsulent, Rådet for Sikker Trafik

»Der er meget af det her, der kan undgås ved, at man som forældre hjælper sine børn med at få den manglende rutine og samtidig tager en ordentlig snak om, hvad det vil sige at være en god bilist.«