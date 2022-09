Lyt til artiklen

Medicinstuderende skal passe sygeplejerskernes job på Rigshospitalet. Det er både en dyrere løsning og en hån mod sygeplejerskerne.

Den er den klare udmelding fra Nicoline Sjøberg, der arbejder som sygeplejerske på Rigshospitalet og sidder i bestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd.

»Det er en hån mod branchen,« siger Nicoline Sjøberg.

Hun er fastansat på plastik- og brandsårsafdelingen, men er ofte udlånt til andre specialer på HovedOrtoCentret, hvor de medicinstuderende skal være.

»Vi er presset. Der er mange, der har sagt op,« tilføjer Nicoline Sjøberg.

Og derfor har man valgt at ansætte medicinstuderende, oplyser centerdirektør i HovedOrtoCentret, Martin Magelund Rasmussen, til B.T. i et skriftligt svar.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at vi allerhelst vil ansætte operationssygeplejersker, og vi ansætter alle de operationssygeplejersker, som vi kommer i nærheden af.«

»Men lige nu er der for få at ansætte, og derfor bliver vi nødt til at se på andre løsninger til de patienter, der har brug for at blive opereret.«

Arbejdsdage på 18 til 20 timer er ikke uvant for Nicoline Sjøberg. Foto: Privatfoto Vis mere Arbejdsdage på 18 til 20 timer er ikke uvant for Nicoline Sjøberg. Foto: Privatfoto

Nye tal viser, at der er knap 5.000 ledige stillinger som sygeplejerske, og i år havde 28 procent færre søgt ind på uddannelsen end i 2021.

»Problemet er, at de her hurtige løsninger er en total devaluering af sygeplejerskernes arbejde,« siger Nicoline Sjøberg.

Men centerdirektør Martin Magelund Rasmussen mener derimod, at man skal se de studerende som et supplement.

»Det er vigtigt at påpege, at de studerende ikke kan erstatte specialoplærte operationssygeplejersker, men de kan supplere i den situation, vi er i lige nu.«

»Vi har først og fremmest et ansvar overfor vores patienter, og for at sikre, at de får de operationer, som de har brug for. Som det er nu, kan vi ikke behandle alle de patienter, som vi gerne vil, fordi vi mangler sygeplejersker,« oplyser Martin Magelund Rasmussen.

Udgifterne til en medicinstuderende er langt højere end lønnen til en almindelige sygeplejerske. Det viser en aktindsigt, som Sundhedsmonitor har fået.

»Der er ikke tale om et enten eller. Dette ikke er en isoleret problemstilling, mangel på sygeplejersker er noget hele sundhedsvæsenet kæmper med, og den store løndiskussion ligger på et andet bord,« udtaler centerdirektøren.

En medicinstuderende koster hospitalet 375 kroner i timen, hvorimod en operationssygeplejerske på samme afdeling i gennemsnit får 209 kroner, fraregnet pension og tillæg, i timen.

»De studerende får heller ikke højere løn end vores operationssygeplejersker,« oplyser Martin Magelund Rasmussen og tilføjer, at de arbejder på at gøre det bedste for patienterne med de midler, som de har.

Nicoline Sjøberg, kan du forstå, at man gør det her for at komme i bund med ventelisten på operationer?

»Nej. For mig er det som at pisse i bukserne. Det her er jo ikke et akut opstået problem. Det har været længe undervejs.«