Soya Ingefær Dressing på 275 gram tilbagekaldes, fordi der er en risiko for, den kan smage surt og have en anderledes konsistens.

Det oplyser Orkla Food gennem Ritzau.

'En fejl i produktionen hos vores underleverandør af Soya Ingefær Dressing kan medføre en lille risiko for, at der dannes mælkesyrebakterier i produktet.'

Mælkesyrebakterier kan påvirke konsistensen og give dressingen en sur smag, fremgår det.

Risikoen for, at dressingen er påvirket, anses ifølge pressemeddelelsen for at være 'yderst minimal.'

Alligevel har Orkla Food besluttet sig for at tilbagekalde dressingen, der er solgt i Bilka, Super Brugsen, Dagli’ Brugsen, Føtex, Meny, Spar, Min Købmand, Kvickly og Netto.

Der er tale om: 275 gr. Beauvais Soya Ingefær Dressing, med holdbarhedsdato 11.05.24.