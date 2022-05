Spørgsmålene hober sig op.

For to uger siden kom det nemlig frem, at Claus Holstein, direktør for Port of Aalborg, havde valgt at sige op.

Dengang var det svært at blive klog på, hvad den præcise årsag til beslutningen var. Ikke andet end, at den nu tidligere direktør ville bruge mere tid på sin familievirksomhed.

En virksomhed, som Claus Holstein har taget et ulovligt kapitalejerlån i. Det skrev Nordjyske tilbage i januar.

Fredag kom det så frem, at direktøren, som egentlig først skulle fratræde sin stilling til april næste år, er blevet hjemsendt.

Om beslutningen er direktørens eller Port of Aalborgs bestyrelses, vil formand Lasse Frimand Jensen ikke kommentere på.

»Det er en personalesag, så jeg vil ikke udtale mig om hvem, der har ønsket hvad,« siger han og fortsætter:

»Men jeg kan forsikre om, at det er sket helt udramatisk.«

Lasse Frimand Jensen (A), er formand for bestyrelsen i Port of Aalborg. Ifølge ham er der ikke noget dramatisk i hjemsendelsen af den tidligere direktør Claus Holstein. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Frimand Jensen (A), er formand for bestyrelsen i Port of Aalborg. Ifølge ham er der ikke noget dramatisk i hjemsendelsen af den tidligere direktør Claus Holstein. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Kan du forstå, at det ser mærkeligt ud, at holdningen for to uger siden var, at Claus Holstein skulle fortsætte perioden ud, eller til en afløser var fundet, og at han nu er blevet sendt hjem?

»Ja, det kan jeg godt. Men for os i bestyrelsen har det ikke været mærkeligt.«

Lasse Frimand forklarer, at beslutningen blev truffet på et møde med Claus Holstein onsdag, og at bestyrelsen var informeret og enig i beslutningen.

Claus Holstein skal fremadrettet ikke have noget med havnen at gøre.

Arbejdet med at finde hans afløser er i sat i gang.