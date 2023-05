Blokerer lastbiler vejene mandag morgen, så man skal bruge længere tid på at komme på arbejde?

Det er det store spørgsmål, efter at lastbilchauffører søndag aften flere steder i landet blokerede trafikken.

I skrivende stund er det ikke officielt bekræftet, at blokaden har forbindelse med den aktion, der tidligere var blevet varslet mandag.

Her havde lastbilchauffører planlagt at blokere trafikken rundt om i landet i protest mod regeringens planer om at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Søndag aften blokerede flere lastbiler rundkørslen til færgelejet i Helsingør. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Søndag aften blokerede flere lastbiler rundkørslen til færgelejet i Helsingør. Foto: Presse-fotos.dk

Hvis der er blokade mandag, så er det dit eget ansvar at møde rettidigt frem på arbejdet.

Det fortæller Anton Kraev Christensen, advokat og ansættelsesretschef hos Dansk Erhverv.

»Udgangspunkter er, at det er lønmodtageren, der har ansvaret for at møde til tiden,« fortæller han.

»Det bedste råd er derfor at afsøge alternative transportmuligheder og kontakte arbejdsgiveren, hvis man kan se, at man risikerer at komme for sent,« fortæller han.

Mange arbejdsgivere vil sandsynligvis have forståelse for forsinkelsen, men netop derfor er det også vigtigt, at man informerer dem om det.

For i sidste ende kan det få arbejdsretlige konsekvenser.

»Hvis medarbejderen ikke kan komme til tiden, og ikke informere arbejdsgiveren straks herom, kan det betragtes som en ulovlig udeblivelse fra arbejdet,« fortæller advokaten.

Man behøver dog næppe frygte advarsler eller en fyring mandag.

Hvis medarbejderen har gjort alt for at komme til tiden, vil hindringen i form af vognmænds afspærringer eller blokader i udgangspunktet blive betragtet som lovligt forfald og dermed ikke en opsigelses- eller bortvisningsgrund, vurderer Anton Kraev Christensen.

Dog skal medarbejderen selv betale for fraværet, og det kan ske i form af løntræk.