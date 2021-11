De plejer at være her og der og alle vegne i Aalborgs bybillede.

Nu er de endelige tilbage – frygtet af nogle og elsket af andre.

Det er selvfølgelig nordmændene. Efter godt og vel to år er de begyndt at valfarte til Aalborg igen. Det er noget, der kan mærkes på både hoteller og restauranter samt i bylivet.

»Både de og vi har ventet på det længe, men det er nu ganske tydeligt, at der er hul igennem til Norge, og vi får meldinger fra såvel hoteller som fra detailhandlen om, at vores norske broderfolk virkelig er tilbage i byen,« siger Tonny S. Thorup, administrerende direktør ved Destination Nord og fortsætter:

»Vi har markedsført os massivt i Sydnorge i de seneste uger, og nu kan vi glædeligt konstatere, at det giver kroner i kassen i Nordens Paris.«

De kroner falder på tørt sted.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Det har nemlig kostet flere hundrede millioner, at der har været færre nordmænd at finde i Aalborg de seneste knap to år. I 2019 havde Aalborg 141.000 nordmænd til at overnatte, hvilket svarer til 35 procent af overnatningerne i byen, og de havde et gennemsnitligt døgnforbrug på intet mindre 2.800 kroner per norske turist.

Det har også kunne mærkes på Aalborgs hoteller, at nordmændene har manglet, lød det fra hoteldirektør for Comwell Hvide Hus Mette Bonderup tidligere på efteråret.

»På en normal sommer i Aalborg er 60 procent af vores gæster faktisk ikke danske. Sidste år havde vi en belægning på næste 100 procent, men i år er den måske 15 procent lavere, fordi nordmændene ikke kunne komme frem.«

Men i løbet af de senest 3-4 uger er de heldigvis begyndt at vende tilbage til Aalborgs gader.

Det skyldes også en yderst effektiv markedsføring, der har kørt i Sydnorge siden uge 40, da Aalborg – sammen med tre andre danske storbyer – har fået midler til netop markedsføring, da corona i høj grad har påvirket de respektive byers omsætning.

Den positive udvikling er også noget, man mæker i Aalborg Stortcenter, hvor der igen er kommet norske nummerplader på parkeringspladsen – og ofte fortsætter de ind til Aalborg midtby.

Allerede tilbage i september satte man gang i en strategi, som skulle få nordmændene til igen at kigge mod Aalborg.

Nu står julen før døren, og her skulle nordmændene meget gerne gøre noget godt for Aalborgs julehandel. Derfor bliver der også sat fokus på alt fra julemarked til jul i zoologisk have, som gerne skulle medføre, at nordmændene fortsat kigger mod Aalborg, når de skal på ferie i Danmark.

»Butikkerne oplever i stor stil, at nordmændene er tilbage, og at de har taget den store tegnebog med. I forvejen brugte de mange penge, men det er klart, at de sammen med den opsparede rejselyst også har lidt ekstra penge med, så vi gør os klar i detailhandlen til at tage godt imod de norske gæster,« siger City Manager Stephan Scheelke fra Aalborg City.