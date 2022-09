Lyt til artiklen

Den danske krisestab National Operativ Stab er tirsdag samlet for at håndtere situationen med læk fra gasledningerne Nord Stream 1 og 2.

Det oplyser Rigspolitiet til B.T.:

'Rigspolitiet kan oplyse, at det er korrekt, at politiet og flere andre relevante myndigheder er samlet i den nationale operative stab (NOST’en) for at drøfte håndteringen af gaslækagerne i Østersøen'.

Der er sket hele tre læk på de to gasledninger i havet ud for Bornholm. De to ledninger løber begge fra Rusland til Tyskland.

Staben samles, når alvorlige kriser eller hændelser påvirker Danmark. Den står for at koordinere al samarbejde mellem landets forskellige myndigheder.

National Operativ Stab ledes af Rigspolitiet.

Derudover består den af Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Trafikstyrelsen.

Men i dette tilfælde vil det være naturligt, at også Energistyrelsen deltager, eftersom styrelsen har ansvaret for gasforsyning. Energistyrelsen har tirsdag hævet beredskabsniveauet til det næsthøjeste niveau.

Statsminister Mette Frederiksen vil ikke udelukke, at der kan være tale om sabotage af gasledningerne.

»Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor,« siger hun ifølge Ritzau og kalder det en »ekstraordinær situation«.

