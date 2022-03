Det er en glad og rolig Charlotte Caroline Jensen, der tager telefonen, da B.T. ringer. Men 11. marts 2020, for præcis to år siden, var situationen en anden.

Influenceren sad på restaurant med sin kæreste. De talte om, hvordan de kunne få forholdet på ret køl efter en lang, hård periode.

Men så ramte corona som et godstog.

Landet skulle lukke ned. Helt ned. Og det var skræmmende.

»Jeg har brug for, at vi vælger hinanden til nu,« sagde Charlotte Caroline til kæresten.

Men han bad hende blot forstå, at han fortsat måtte fokusere på sin virksomhed med alt det, der skete.

Så sagde hun stop og slog op. Hun var nødt til at vælge sig selv til, trods beslutningen var det sidste, hendes hjerte ønskede.

Charlotte Caroline Jensen 29 år

Fra Aalborg, men bor i København på niende år

Selvstændig

Da kom Charlotte Caroline ned i det dybeste hul, hun nogensinde har været i. Men det skulle vise sig at blive den vigtigste proces nogensinde for hende.

»Efter bruddet var jeg bare i en zombietilstand. Jeg var i så stor smerte. Jeg lå og tænkte, at nogen burde have mig og tage mig i hånden, nu når jeg er allerlængst nede. Der blev jeg bevidst om, at i sidste ende er det lige meget, hvor mange der har dig, hvis du ikke har dig selv. Noget skulle ændres, for jeg vågnede bare hver dag og græd.«

Charlotte Caroline undersøgte, hvad der fyldte hendes overskud op.

Hun begyndte blandt andet at skrive dagbog, bade i det kolde hav og meditere. Alt sammen for at få styr på sine tanker, sin vejrtrækning og sit sind.

»Først var det et helvede for mig. Når jeg satte mig for at meditere, græd jeg stadig, og jeg kunne ikke komme ud af mine tanker.«

Men langsomt begyndte der at ske noget med de nye selvkærlighedsritualer. Vejrtrækningen under badeturene blev bedre, at skrive i dagbogen blev som at snakke med en god veninde. Og pludselig gav meditationen hende ro.

»Siden har jeg brugt de redskaber. Det var det værd, men det var også en aktiv beslutning, jeg skulle tage om at blive ved. Mange nedprioriterer sådan noget, hvis de ikke ser resultater med det samme,« siger Charlotte Caroline og forklarer:

»Men hvis du bestemmer dig for at løbe et marathon, løber du jo heller ikke 42 kilometer med det samme. Du træner dig op.«

Ryger hun ned i et hul i dag, kan hun med sikkerhed sige: »Bare rolig, jeg har dig,« til sig selv.

Nu er det to år siden, Charlotte Caroline gik fra sin eks.

Charlotte Caroline har lige været på selvudviklingsrejse til Costa Rica. Foto: Privat Vis mere Charlotte Caroline har lige været på selvudviklingsrejse til Costa Rica. Foto: Privat

»Jeg er en helt anden. Jeg kan mærke, at jeg handler anderledes, og at jeg overordnet står stærkere. Og det afspejler sig i alt fra måden, jeg kommunikerer på, til hvor klart jeg kan finde ud af at sige fra. Jeg er blevet bevidst om, hvad der er værdi for mig, og det er selvkærligt at lære, for så ved man, hvad der fylder en op, og hvad der dræner en.«

Det kan også mærkes på omgivelserne.

»Mine veninder opsøger mig med deres udfordringer, fordi de ved, at jeg nu står stærkt nok i mig selv, til at jeg kan gribe dem. Min eks og jeg har også en god relation i dag. Han siger også, at jeg er blevet mere rolig og tager lettere på tingene.«

Selvom Charlotte Caroline er et omvandrende eksempel på, at selvkærlighed kan betale sig, bliver hun alligevel spurgt:

»Hvornår skal du så have en kæreste igen?«

Og til det svarer hun hver gang:

»Jamen, jeg dater mig selv.«

Alt dette deler hun med sine knap 62.000 Instagram-følgere.

»Jeg tænker bare ‘fuck, jeg har virkelig sat gang i noget!’, når folk skriver, at de har haft det dårligt længe men nu er ved at få det bedre, fordi prøver de ting af, som jeg snakker om. Så det skal jeg bare blive ved.«

Hvordan kan man selv komme i gang med den selvkærlighedsproces?

»Man skal starte med at forstå, at man er herre over sit liv. Det, man lige nu skyder skylden på eller peger fingre ad, skal man pege ind mod sig selv og huske, at man selv tillader, at det sker. Hvis du bliver ved med at gøre det, du altid har gjort, får du også de samme resultater.«

Og så skal man starte med sætte tid af til sig selv. Tid, der ikke handler om andet end nærværet med sig selv.

»Og om det så er at gå på café, gå en tur eller noget helt tredje, skal det bare være ting, der fylder dig op. Gear ned, for der bliver tingene tydelige for os. Og prøv at skrive dagbog og lære dine tanker at kende,« siger Charlotte Caroline og afslutter:

»For hvad end det er, du føler lige nu, udspringer det af en tanke, du lige har tænkt.«