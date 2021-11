Der er ikke meget tvivl om, at Jacob Bundsgaard fra Socialdemokratiet atter kan kalde sig borgmester i Aarhus onsdag, når stemmerne fra kommunalvalget er talt op.

Men det betyder ikke, at valget bliver kedeligt i Aarhus. Der vil fortsat være masser af dramatik på andre fronter.

Her giver B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, fire bud på, hvad man skal holde ekstra godt øje med ved kommunalvalget i Aarhus.

Et internt drama venter i Venstre

»Bünyamin Simsek, der de sidste valg har været spidskandidat for Venstre og nu er rådmand for Teknik og Miljø, blev vraget, da der skulle vælges spidskandidat i 2020. Nu er det Christian Budde, der har overtaget. Han har haft svært ved at slå sig fast som spidskandidat og som troværdig udfordrer til Bundsgaard. Simsek har ført en offensiv valgkamp, og skulle han gå hen og få flere stemmer end Budde, så vil det sætte spørgsmålstegn ved, hvor magtbalancen er i partiet i kommunen. Det kan udvikle sig til et stort drama.«

Dansk Folkeparti kan gå en katastrofe i møde med nyt hold

»DF har udskiftet deres to meget erfarne byrådspolitikere Jette Skive og Knud M. Mathiesen, som ikke genopstiller. Nu er der så to ukendte og uprøvede folk, der skal hive stemmer hjem. Der er tale om Jakob Søgaard Clausen og Nana Harring. DF står til at få en lussing på landsplan, og med de uprøvede kandidater kan DF risikere at ryge helt ud af byrådet. De har ført en god valgkamp, men de er bare ikke kendte i offentligheden i Aarhus.«

Jacob Bundsgaard bliver borgmester, men …

»Bundsgaard står utrolig stærkt og er en bykonge, men spørgsmålet er, hvor hans eget valg ender. Han kan risikere at gå væsentligt tilbage grundet mink- og sms-sagen. Han har gjort rigtig meget for ikke at blive forbundet med Socialdemokratiet, men har solgt sig mere på ham som person. Det ser man også på hans valgplakater.«

De Konservative kan udfordre Venstre

»Venstre gik tilbage ved sidste valg, og de kan gå yderligere tilbage den her gang. De Konservative kan til gengæld få så meget medvind, at de kan stå stærkere end Venstre eller lige så godt efter valget. Det kan udfordre magtbalancen i den borgerlige lejr i Aarhus Kommune.«

Der er altså masser af spænding at se frem til, når valget afgøres tirsdag. Du kan følge med i kommunalvalget live her på B.T.