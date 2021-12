Region Midtjylland stod ved udgangen af november med i alt 811 ubesatte stillinger.

Det er en fordobling af antallet i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der stod 397 stillinger ubesat.

Det viser en opgørelse som Region Midtjylland foretager hvert år.

Her fremgår det, at der er »markante stigninger« i antallet af vakante stillinger. Særligt er det speciallæger, sygeplejersker, pædagoger, radiografer, lægesekretærer og SOSU personale, der har oplevet store stigninger.

Anders Kühnau, der er regionrådsformand forklarer, at der er stort pres på blandet andet psykiatrien.

»Vakanceopgørelsen viser, at udfordringerne med ubesatte stillinger dækker over flere faggrupper og både gør sig gældende i psykiatrien, på vores hospitaler, i præhospitalet og på vores sociale institutioner. Målt i procent er manglen allerstørst i forhold til sygeplejersker i psykiatrien og speciallæger både i psykiatrien og på vores somatiske hospitaler,« siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge regionen selv skal udviklingen ses i sammenhæng med covid-19 og det store pres på sundhedsvæsenet, som mange ansatte oplever. Derudover skal det også ses i sammenhæng med den generelle efterspørgsel på arbejdskraft i den private sektor, som er stor.

I regionen er der i øjeblikket 405 ubesatte stillinger som sygeplejerske. Samtidig er der dog også sket en stigning i antallet af ansatte sygeplejersker på hospitalerne fra 8.469 til 8.824. Det vil sige en stigning på 175 fuldtidsstillinger.

Lokalt på Aarhus Universitetshospital er der lige nu i alt 214 vakante stillinger. Den faggruppe, der har det største antal vakante stillinger, er sygeplejersker.

Regionen har netop vedtaget en plan, der blandt andet skal være med til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere.

»Med planen sætter vi fokus på trivsel og arbejdsmiljø med bedre vagttilrettelæggelse, så flere indgår i vagter for at mindske vagtbelastningen på den enkelte. Vi skal også se på, om vi kan bringe flere faggrupper i spil, så der er flere om at løse opgaven.«

»For eksempel er der gode erfaringer med rekruttere farmakonomer, fysio- og ergoterapeuter. Det kan også være, vi kan bruge andre faggrupper til de mere administrative opgaver,« siger regionsrådsformanden i en pressemeddelelse.

Region Midtjylland har i alt cirka 30.000 ansatte.