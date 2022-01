Danskerne har i en lind strøm aflyst skiferier som aldrig før i januar 2022.

Til Finans forklarer produktchef i If Forsikring Eva Lindberg, hvordan aflysningerne er rullet ind over dem:

»Vi har aldrig oplevet så stor brug af afbestillingsforsikring som de første uger i januar. Der er dog ingen tvivl om, at lempelserne i Østrig fra mandag d. 24. januar betyder, at flere familier kan komme af sted. Det taler for mindre pres på afbestillingerne. I den anden retning trækker stigende smitte. Mange familier vil med stor sikkerhed desværre opleve at blive berørt inden deres vinterferie.«

Restriktionerne ændrer sig, som vinden blæser. Så for at skære Østrigs nye rejseregler helt ud i pap, har B.T. ringet til Forbrugerådet Tænks politiske rådgiver, Vibeke Myrtue Jensen.

»De nye rejseregler gør det muligt for de 15- til 18-årige at komme ind, da de tidligere ikke har haft det boosterstik, der ellers har været et indrejsekrav, hvis man rejste fra Danmark,« siger hun og uddyber:

»Så både familier med børn og efterskolerne kan nu ånde lettet op i den sammenhæng, hvis de har fået de første to stik.«

Det er også muligt at komme ind uden karantænekrav, hvis man har en lægeerklæring, der dokumenterer, at man har været smittet i løbet af de sidste tre måneder.

Gennem januar har Forbrugerrådet Tænk oplevet, at ikkevaccinerede og særligt de unge er kommet i klemme på grund af de særlige restriktioner, der gjorde sig gældende i Østrig.

»Har det ikke været muligt at rejse ind på grund af de gamle restriktioner, mener vi, at man har en god sag, såfremt rejsebureauet ikke har oplyst, at der har været et vaccinekrav ved indrejse,« lyder det videre fra den politiske rådgiver.

Fra Forbrugerrådet Tænk er budskabet klart. Hvis man har oplevet problemer med at få penge tilbage fra en rejse, så skal man klage til pakkerejseankenævnet.