Den 90-årige Kamma havde nær tabt underkæben, da rykkeren kom ind ad brevsprækken. Den var nemlig 25.000 gange så stor som selve beløbet, hun skyldte til Gladsaxe Kommune.

»Det er totalt latterligt og ikke proportionelt med forseelsen. Det er at gå i meget små sko. Min mor er dybt chokeret og lige så forarget som jeg,« lyder det fra sønnen Søren Mellon Hermansen.

Kamma skylder nemlig kun 0,01 kroner, men får ud over opkrævningen på det næsten usynlige beløb også en rykker på 250 kroner.

At kommunen overhovedet opkræver så små beløb, forstår Søren Mellon Hermansen ikke, men at de ovenikøbet sender en rykker, der er så mange gange større end beløbet, mener han, er helt hen i vejret.

Kammas søn Søren Mellon Hermansen lavede en lille fejl, og så gik det galt. Foto Privat. Vis mere Kammas søn Søren Mellon Hermansen lavede en lille fejl, og så gik det galt. Foto Privat.

Det er Søren Mellon Hermansen og nogle gange hans datter, der står for at betale bedstemor Kammas regninger. Hun kan ikke overskue det digitale betalingssystem og får derfor sin søn til at betale en regning for hende i januar.

»Jeg betaler regningen for hende til tiden, men jeg trykker åbenbart forkert. Der manglede i hvert fald én øre, som man kan se på opkrævningen.«

Og det fremgår rigtig nok af opkrævningen. Her kan man se, at Kamma i januar har modtaget en regning på 742,35 kroner, men at der mangler 0,01 kroner, som opkræves sammen med rykkergebyret en måned senere.

Søren Mellon Hansen undrer sig dog over, at kommunens system ikke har sat en minimumsgrænse, så sådanne opkrævninger ikke bliver sendt ud.

»Der sidder nok mange ældre mennesker, som i god tro betaler. Det havde min mor også gjort, hvis jeg ikke havde været ind over,« siger Søren Mellon Hermansen.

Her er opkrævningen fra Gladsaxe Kommune. Foto: Privat Vis mere Her er opkrævningen fra Gladsaxe Kommune. Foto: Privat

I frustration over rykkeren deler Søren Mellon Hermansen et billede af den på Facebook. Opslaget når vidt og bredt, og i kommentarsporet fremgår det, at Kamma ikke er den eneste, der har oplevet det.

Facebook-opslaget er heldigvis også nået frem til Gladsaxe Kommunes borgmester, Trine Græse, der heller ikke kunne dy sig for at kommentere på opslaget.

Her lover hun heldigvis Søren Mellon Hermansen og Kamma, at opkrævningen bliver annulleret. Både den ene øre, men også rykkergebyret på 250 kroner.

'Jeg er helt enig i, at sådan et brev ikke skal sendes ud. Jeg skal nok sørge for at få slettet både den ene øre og de 250 kroner i gebyr. OG så vil jeg undersøge, om det dog ikke kan lade sig gøre at sortere sådanne fejl fra,' står der blandt andet i Trine Græses svar på Facebook.

Et løfte, hun bekræfter, da B.T. ringer til hende.

»Da jeg ser opslaget, tænker jeg, at må være noget computergenereret, der spytter sådan noget ud. Det er ikke i orden at sende rykkere ud for én øre, og det skal systemet stoppe. Jeg vil med det samme gå i dialog med vores leverandør af systemet, så der kan blive sat en minimumsgrænse,« siger borgmesteren, der mener, at grænsen bør lægge omkring 25 kroner.

Tilbage for Kamma og Søren Mellon Hermansen er kun at vente på at opkrævningen slettes, så de kan krølle den sammen og smide den i skralderen.

»Vi håber, opkrævningen bliver slettet nu. Vi har i hvert fald borgmesterens ord for det på skrift.«