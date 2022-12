Lyt til artiklen

Der skal spares på strøm og varmeforbruget.

Og derfor har man i Varde Kommune valgt at sende alle sine 290 ansatte på Varde Rådhus hjem i tre uger.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

De ansatte skal derfor arbejde hjemme fra den 19. december til den 8. januar 2023, men det vil man som borger ikke kunne mærke, garanterer Martin Højgaard Jensen, som er teamleder for Intern Service i Varde Kommune, over for TV Syd.

»De fleste har taget positivt imod, at de skal arbejde hjemme. De er jo også vant til det fra corona-tiden,« siger Martin Højgaard Jensen.

I hjemsendelsesperioden vil temperaturen på rådhuset blive sat ned til 17 grader. Hvis man sætter temperaturen yderligere ned, så vil der være risiko for problemer med skimmelsvamp.

Varde Kommune regner med at kunne spare 5.500 kW i perioden, hvor medarbejderne er sendt på hjemmearbejde.

Det svarer til, hvad et gennemsnitligt parcelhus bruger på 15 måneder.