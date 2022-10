Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sluttidspunktet er lige om hjørnet.

Når kalenderen tirsdag siger 1. november, kan man ikke længere bruge NemID – og MitID bliver den primære digitale id-løsning i Danmark.

Det skriver Digitalieringsstyrelsen og Finans Danmark, der sammen står bag MitID.

Samme dag lukker bankerne ned for al brug af den tidligere løsning, NemID, der findes både som en app og et fysisk nøglekort. Det betyder, at man fra tirsdag skal bruge MitID, hvis man vil logge på net- eller mobilbank eller handle på nettet.

De to løsninger fungerer lidt forskelligt.

Hvor vi har været vant til, at NemID åbner automatisk på telefonen, når man er i gang med en handling, skal man selv aktivt åbne MitID-appen, før man kan bruge den.

Efter 31. oktober vil man fortsat kunne bruge NemID til alle offentlige og nogle private selvbetjeningsløsninger. Dog udfases brugen gradvist frem til 30. juni 2023, hvorefter den lukkes helt.

MitID blev lanceret i slutningen af 2021. Siden har det knebet med at få alle NemID-brugerne over til MitID, og skæringsdatoen er allerede blevet udskudt i fire måneder én gang.

Ifølge Politiken har ventetiden på at få hjælp fra Borgerservice været helt oppe på en måned, mens den i den seneste opgørelse var omkring ti kalenderdage.